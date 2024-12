Singurul pilot din Formula 1 care a avut factură zero în ceea ce privește accidentele în 2024

Sezonul 2024 din Formula 1 a avut parte de multe accidente, iar echipele au fost nevoite să cheltuiască sume importante pentru refacerea monoposturilor. A existat însă și un pilot care nu a produs vreo pagubă în întregul an competițional.

Ocupant al locului 10 în ierarhia finală a sezonului 2024 din Marele Circ, cu 42 de puncte, Pierre Gasly nu a produs vreo daună monopostului său, iar echipa Alpine nu a fost nevoită să cheltuiască vreun ban.

La polul opus se găsește Sergio Perez. Accidentele în care a fost implicat pilotul mexican au costat-o pe RedBull 3,81 milioane de lire sterline. Vorbim despre întreg sezonul 2024 al Formulei 1.

Podiumul a fost completat de Alexander Albon: a produs pagube de 3,66 de milioane de lire sterline monopostului Williams, în timp ce George Russell a pus-o la plată pe Mercedes cu suma totală de 2,61 milioane de lire sterline.

Spre coada ierarhiei găsim nume importante precum Lando Norris (locul 18, cu pagube de 330,805 lire sterline pentru McLaren) și Lewis Hamilton (locul 20, pagube de 250,848 de lire sterline pentru Mercedes).

Cu Max Verstappen, campion mondial pentru al patrulea sezon consecutiv, RedBull a cheltuit 714,005 lire sterline din cauza incidentelor petrecute în anul competițional 2024.

Cum arată clasamentul pagubelor din Formula 1 din cauza accidentelor, sezonul 2024,

1. Sergio Perez (RedBull) – 3,81 milioane de lire sterline

2. Alexander Albon (Williams) – 3,66

3. George Russell (Mercedes) – 2,61

4. Logan Sargeant (Williams) – 2,36

5. Carlos Sainz (Ferrari) – 2,26

6. Franco Colapinto (Williams) – 2,19

7. Yuki Tsunoda (RB) – 1,69

8. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1,54

9. Lance Stroll (Aston Martin) – 1,48

10. Zhou Guanyu (Kick Sauber) – 1,11

11. Kevin Magnussen (Haas) – 1,02

12. Daniel Ricciardo (RB) – 957,925

13. Charles Leclerc (Ferrari) – 946,167

14. Esteban Ocon (Alpine) – 787, 819

15. Max Verstappen (RedBull) – 714,005

16. Oscar Piastri (McLaren) – 450,742

17. Nico Hulkenberg (Haas) – 372,352

18. Lando Norris (McLaren) – 330,805

19. Oliver Bearman (Haas) – 325,318

20. Lewis Hamilton (Mercedes) – 250,848

21. Valtteri Bottas (Kick Sauber) – 97,987

21 = Liam Lawson (RB) – 97,987

23. Pierre Gasly (Alpine) – 0.

📍 Pierre Gasly makes history as he is the first and only Formula 1 driver to end a season without any damages. Let that sink in. pic.twitter.com/CevdxCzfRQ

— لورا (@pierregaslayy) December 8, 2024