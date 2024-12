Ore decisive la RedBull – Cine va fi coechipierul lui Max Verstappen în sezonul 2025 din Formula 1

Presa de specialitate anunță că zilele lui Sergio Perez la RedBull sunt numărate și că în următoarea perioadă oficialii echipei austriece vor anunța despărțirea de pilotul mexican.

Mai multe surse apropiate de lumea Formulei 1, dar și de echipa RedBull, anunță iminenta despărțire de Sergio Perez.

Cu toate că mexicanul mai are contract cu RedBull până la finalul sezonului 2026, despărțirea urmează să fie oficializată în curând.

În vârstă de 34 de ani, Sergio Perez a avut parte de un sezon dezamăgitor alături de RedBull, el încheind anul pe locul 8, cu 152 de puncte.

Conform Racingnews365.com, înlocuitorul lui Sergio Perez la RedBull va fi Liam Lawson.

Lawson l-a înlocuit pe Daniel Ricciardo în ultimele șase Mari Premii ale sezonului 2024 la RB, echipa a doua a celor de la RedBull.

Liam a terminat anul pe locul 21, cu patru puncte acumulate.

În vârstă de 22 de ani, Liam Lawson este născut la Hastings, Noua Zeelandă, și a adunat în total 11 curse în Formula 1, el acumulând 6 puncte.

Grand Prix-ul de debut a fost cel al Olandei, din 2023, iar ultimul la care a luat parte este cel de la Abu Dhabi.

LAWSON IN PEREZ OUT

Both Canal + and Sky Germany have reported that Liam Lawson will be replacing Sergio Perez for the 2025 F1 season

Announcement expected very soon, maybe as early as this afternoon 🤯 pic.twitter.com/3t9dkv1RZQ

