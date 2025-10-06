Sindicaliștii din guvern, vizați de reforma administrației, cer demisia șefului cancelariei premierului, Mihai Jurca

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului a cerut luni într-un comunicat demisia sau demiterea de urgență a lui Mihai Jurca, șeful cancelariei premierului, după ce acesta a demarat restructurarea angajaților din executiv.

Sindicatul îl acuză pe Jurca de faptul că ar sta într-o ”vilă de lux”. Mihai Jurca a declarat public că locuiește într-un apartament de serviciu de la parterul unei vile deținute de Regia Autonomă a Protocolului de Stat.

„Există un living foarte mare, un dormitor, o baie, un hol, o bucătărie și o cameră de tip spațiu de depozitare. Suprafața este corectă. Modul în care se scrie contractul nu îl comentez. Dar ca să fie foarte clar, e un apartament pe care l-am cerut în apropierea locului de muncă. Eu în 15 minute pot să ajung pe jos la Guvern. Locuiesc singur. Ar fi suficientă o suprafață mai mică”, a declarat Jurca la Digi24.

Sindicaliștii îl mai acuză pe șeful cancelariei că ar fi cerut ”liste negre” cu protestatarii care au făcut grevă împotriva reformei. ”Când angajații din aparatul de lucru al Guvernului au ieșit în stradă, Mihai Jurca n-a încercat dialogul, ci a cerut liste nominale cu participanții la protestul spontan, într-o tentativă de intimidare ce amintește de vremuri pe care credeam că le-am depășit. Un lider autentic discută cu oamenii, nu îi inventariază pentru a îi pedepsi”, susține sindicatul.

Executivul a anunțat că, potrivit legii, participanții la greve nu au dreptul să fie plătiți în zilele în care nu au fost la lucru.

Sindicatul mai susține că Mihai Jurca ar fi încălcat ”dreptul constituțional la muncă al subordonaților” prin blocarea cererilor de transfer ale angajaților.

Premierul Ilie Bolojan a declarat în repetate rânduri că transferul este una dintre modalitățile prin care unii bugetari vor să scape de reforma administrației.

Reprezentanții sindicatelor îl mai acuză pe șeful cancelariei că a cumpărat Dacii Duster pick-up pentru instituție. Cancelaria premierului a anunțat săptămâna trecută că a redus de 10 ori costul lunar al mașinilor: a renunțat la contractul de 850.000 de lei lunar cu RAAPPS pentru autoturisme cu șofer și a încheiat un contract de leasing operațional pentru 80.000 de lei lunar pentru 17 Dacia Duster pe care demnitarii le vor conduce singuri.

În fine, sindicatul îl acuză pe Jurca de „luptă cu șoferii și ospătarii”. ”Deși are instituții în coordonare și atribuții clare, Mihai Jurca preferă să joace rolul „administratorului providențial” care se luptă „eroic” cu șoferi și ospătari. Acesta este un fel de Don Quijote birocratic care se bate cu morile de vânt ale propriei incompetențe, găsind soluții „miraculoase” pentru „reformă” și inițiind conferințe de presă inutile în care nu areușit decât să se decredibilize, asemenea fostului său coleg, cel care a supraviețuit dând șpagă”, susține sindicatul.

Acuzația vine după ce cancelaria premierului a renunțat la contractele cu RAAPPS, considerate păguboase, pentru că RAAPPS vindea către guvern produse cu preț dublu față de cele din magazine, după cum a spus premierul Bolojan.