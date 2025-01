Simona Halep, direct pe tabloul principal de la Transylvania Open 2025

Organizatorii de la Transylvania Open au anunţat cele opt wild card-uri pe care le vor oferi pentru ediția din 2025 a competiției de categorie WTA 250. Astfel, Simona Halep este sigură de participarea directă pe tabloul principal al turneului de la Cluj-Napoca.

Pe lângă Halep, au mai primit wild card-uri jucătoarele Ana Bogdan și Gabriela Ruse.

Simona Halep a jucat o singură dată la Transylvania Open, la ediția din 2021, una desfășurată fără spectatori.

O altă jucătoare din România care ar putea beneficia de un wild card este Jaqueline Cristian. Acest lucru se va întâmpla însă doar dacă nu va exista vreo jucătoare de TOP 30 WTA care să dorească să participe pe ultima sută de metri la turneul din Cluj-Napoca.

Calificate direct pe tabloul principal erau deja Sorana Cîrstea și Irina Begu.

De asemenea, în calificări organizatorii au oferit patru wild card-uri tinerelor jucătoare române Miriam Bulgaru, Ilinca Amariei, Georgia Crăciun şi Briana Szabo.

Turneul va avea loc în perioada 1-9 februarie 2025, în BTArena din Cluj-Napoca.

Meciurile se joacă pe hard indoor indoor, pe cele două terenuri de tenis amenajate în interiorul BTArena. În total vor fi 32 de jucătoare pe tabloul principal de simplu și 16 echipe la dublu.

Competiția oferă premii în valoare totală de 275,094 $.

