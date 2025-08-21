Siegfried Mureșan: Republica Moldova, ținta unei noi ofensive hibride rusești / Kremlinul vrea să slăbească întreaga regiune și securitatea UE

Republica Moldova se confruntă cu o nouă ofensivă a agresiunii hibride rusești, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan. Potrivit acestuia, oligarhul pro-rus Ilan Șor, condamnat în Moldova și refugiat la Moscova, promite mii de dolari pe lună persoanelor dispuse să participe la proteste la Chișinău, transmite MOLDPRES, potrivit Rador Radio România.

„Este o încercare evidentă de a cumpăra instabilitate politică, o tactică prin care Kremlinul vrea să oprească drumul european al Republicii Moldova și un atac direct la adresa securității noastre comune”, a subliniat Mureșan.

El a adăugat că aceste atacuri nu vizează doar Chișinăul, ci fac parte dintr-un plan mai amplu al Kremlinului de a slăbi întreaga regiune și securitatea Uniunii Europene.

Europarlamentarul a atras atenția că tactici similare se regăsesc și în România, unde anumite forțe „populiste” recurg la dezinformare și instigare, încercând să exploateze nemulțumirile oamenilor pentru a submina direcția europeană a țării.

„Destabilizarea Moldovei și a României servește aceluiași interes: cel al Rusiei. Adversarii democrației colaborează, spun aceleași lucruri, fac aceleași lucruri și se sprijină reciproc. Noi suntem mai mulți și trebuie să fim mai uniți decât ei”, a declarat Siegfried Mureșan.

El a reiterat că viitorul Republicii Moldova și al României este unul european, democratic și sigur, „nu dictat de oligarhi fugari sau de propaganda Kremlinului”.

Sursa: MOLDPRES / Rador Radio România