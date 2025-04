Shaun Murphy, dezvăluire uluitoare din trecut: Vedeta din snooker a fost aproape să moară după ce i-a fost contaminată băutură cu un drog

O vedetă a snookerului a dezvăluit un incident alarmant în urma căruia a fost la un pas de moarte, după ce a consumat ketamină, ca urmare a faptului că băutura i-a fost contaminată în timpul unei ieșiri în oraș. Shaun Murphy, actualul campion al turneului Masters, a povestit circumstanțele în care fostul său manager de turneu i-a salvat viața, transmite DailyMail.

El a relatat incidentul, care a avut loc în timpul unui concurs pro-am de darts la Anvers, Belgia, în 2008. Deși evenimentul în sine s-a desfășurat fără probleme, Murphy a spus că s-a simțit extrem de rău spre sfârșitul serii.

Vorbind pentru The Sun, el a declarat: „În acea seară erau prezenți mai mulți jucători. Organizatorul a dat o petrecere mare într-un bar. Nu cred că am fost singurul jucător atacat în acea seară. Mă simțeam foarte rău. Nu am consumat niciodată droguri în viața mea. Nici nu știam ce este ketamina. Dar despre asta a fost vorba. A fost oribil. Nu am nicio îndoială că acel moment ar fi putut să fie sfârșitul meu.

Dacă nu ar fi fost prietenul meu drag Brandon Parker, cu care eram în acea seară și cu care împărțeam camera, care practic a avut grijă de mine toată noaptea…”

Murphy este unul dintre cei doar 11 jucători din istoria acestui sport care au obținut Tripla Coroană, câștigând Campionatul Mondial, Mastersul și Campionatul Regatului Unit (UK Championship).

Totuși, el a recunoscut că performanțele sale în turnee ar fi putut fi mai bune dacă ar fi petrecut mai puțin timp prin baruri.

Murphy a declarat că obișnuia să caute alinare în mâncare și băutură — fie ca mod de a sărbători rezultatele bune, fie ca refugiu în fața dezamăgirilor, când nu își atingea așteptările.

„Magicianul” a mai menționat că tentația alcoolului a fost una constantă, mai ales că mulți membri ai familiei sale erau, după cum a spus, „fie alcoolici, fie mari consumatori de alcool”.

Într-un interviu acordat The Daily Mail în 2022, Murphy a vorbit despre experiența sa cu operația de micșorare a stomacului. Campionul mondial din 2005 a spus că a luat această decizie după ce a fost „shaming-uit” din cauza greutății pe rețelele sociale, în urma destrămării căsniciei sale și a unor accidentări de durată.

Vorbind în luna august acelui an, Murphy a declarat: „A fost incredibil de greu și unul dintre lucrurile cu care m-am luptat mereu a fost greutatea.

A fost o decizie importantă să mă operez, dar am acceptat că nu puteam să îmi controlez greutatea. Am făcut operația în mai și, până acum, am slăbit cam 25 de kilograme.

Greutatea mea a fluctuat mereu, dar totul ține de disciplină, și trebuia să fac ceva în privința asta pentru a-mi oferi cea mai bună șansă de a avea succes în ultima parte a carierei mele.”

Murphy și-a adăugat un nou titlu major câștigând finala Mastersului împotriva lui Kyren Wilson la începutul acestui an și speră să își îmbogățească palmaresul cu un nou titlu la Campionatul Mondial.

Evenimentul de gală al snookerului are loc la Crucible, în Sheffield, iar prima rundă a competiției principale va începe sâmbătă, 19 aprilie.