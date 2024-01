Serialul Suits, în care a jucat și Meghan Markle, soția prințului Harry, a fost cel mai vizionat serial din streaming în Statele Unite în 2023/ Pe locul al doilea, un serial de animație

Suits, drama juridică de succes în care a jucat și Megan Markle, soția prințului Harry, a stabilit un nou record de streaming în SUA, după ce s-a bucurat de o revenire a popularității în 2023, scrie BBC.

Potrivit analiștilor media de la compania Nielsen, serialul, care a fost difuzat pentru prima dată între 2011 și 2019, a fost vizionat în total 57,7 miliarde de minute pe Netflix anul trecut. A depășit astfel recordul deținut de serialul The Office, de 57,1 miliarde de minute, stabilit în 2020. Suits a avut mai mult conținut (83 de ore în total) decât The Office (73 de ore), așa că a avut un avantaj în ceea ce privește acumularea timpului de vizionare.

Serialul de animație pentru copii Bluey a fost pe locul al doilea anul trecut la vizionări, cu 43,9 miliarde de minute pe Disney+.

Acesta a fost urmat de NCIS și de alte seriale mai vechi, precum Anatomia lui Grey, The Big Bang Theory, Gilmore Girls și Friends, indicând poate o nostalgie printre consumatori.

Suits a fost difuzat pentru prima dată pe canalul de cablu USA Network, dar a înregistrat o creștere uriașă a audienței după ce a fost adăugat pe Netflix vara trecută. Este „serialul perfect pentru „binge””, a scrie revista Time în august.

„Suits atinge un punct sensibil”, a scris Eliana Dockterman. „Comploturile sunt prostești, dar niciodată stupide. Dialogul te poate face să îți dai ochii peste cap, dar este inteligent suficient de des.

„Poți să te uiți în jos la computer pentru a răspunde la e-mailuri timp de 40 de minute, să te uiți din nou în sus și să nu ai pierdut nimic deosebit de semnificativ. Și totuși, se întâmplă ceva dramatic și amuzant.”

Cum a devenit Suits cel mai popular serial de televiziune

Kelly Lawler, de la USA Today, a fost de acord că se numără printre „genul de emisiuni TV ușoare și ușoare la care te poți uita în timp ce împăturești rufe”. Ea a adăugat: „Există puțină comedie, puțină dramă, puțin mister, puțină suferință, puțină bucurie, dar niciodată prea mult din același lucru.”

Prezența în distribuție a unor membri ai familiei regale a ajutat, de asemenea, a spus ea.

„Poate că nu a fost ducesă în timp ce filma Suits, dar renumele și celebritatea ei sunt probabil un factor care îi determină pe unii oameni să dea click când văd fotografia ei deasupra logo-ului serialului.”

Nu este un secret că emisiunile mai vechi sunt populare pe streaming. An de an, emisiuni precum „NCIS” și „Grey’s Anatomy” populează listele celor mai difuzate de Nielsen, notează The New York Times. Și toate acestea beneficiază de faptul că au sute de episoade, ceea ce crește timpul total de vizionare.

Dar ponderea emisiunilor mai vechi a crescut și mai mult anul trecut. „Friends”, de exemplu, a avut 14 miliarde de minute de streaming în 2022. Dar anul trecut, serialul, care se difuzează pe Max, a fost difuzat timp de 25 de miliarde de minute. Serialul a explodat în popularitate după moartea neașteptată a uneia dintre vedetele sale, Matthew Perry, în octombrie.

Emisiunile originale au fost mai puțin populare. Anul trecut, cele mai vizionate 10 emisiuni originale au reprezentat 134 de miliarde de minute de vizionare, o scădere de 32% față de primele 10 emisiuni originale din 2022.

Studiourile închiriază din nou în mod liber emisiuni TV către Netflix, după ani de zile în care au oprit conținut pentru propriile servicii de streaming, iar acest lucru a fost și el un factor, a declarat Brian Fuhrer, un vicepreședinte de la Nielsen. Warner Bros. a licențiat „Young Sheldon” către Netflix în noiembrie, iar serialul a început rapid să înregistreze cifre uriașe.

Ultimul sezon din „Ted Lasso”, care a fost lansat în 2023 și despre care se crede în general că va fi ultimul sezon al serialului, a fost show-ul original nr. 1 în streaming, cu 16,9 miliarde de minute difuzate. Brian Fuhrer a spus că durata episoadelor sale, care a fost în mare parte de o oră pentru cel de-al treilea sezon de anul trecut, a contat la numărul minutelor vizionate.

Seriale Netflix precum „Agentul de noapte”, „Ginny & Georgia”, „Virgin River” și „Love Is Blind” au ocupat primele locuri în lista Nielsen, la fel ca „Tom Clancy’s Jack Ryan” de pe Prime Video și serialul Disney+ „Star Wars” „The Mandalorian”.

Clasamentul filmelor, dominat de producții pentru copii

Moana, de la Disney+, a fost cel mai difuzat film, cu 11,6 miliarde de minute de vizionare. Acest clasament a fost dominat de filme pentru copii, cu Encanto, Super Mario Bros Movie, Elemental, Minions: The Rise of Gru, Sing 2 și Frozen au intrat toate în top 10.