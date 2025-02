Seria de cutremure golește insula Santorini din Grecia

Analiză TO VIMA preluată de Rador:

Activitatea seismică intensă din ultimele zile din regiunea maritimă a Insulelor Ciclade, în special în zona dintre Santorini și Amorgos, a generat îngrijorare în rândul locuitorilor care se grăbesc să părăsească insulele, temându-se de unde seismice și mai puternice. Mecanismul de intervenție a statului este în alertă, iar școlile vor rămâne închise până vineri 07/02 în Thira, Anafi, Ios și Amorgos.

Navele de pasageri pleacă pline, iar companiile aeriene au anunțat zboruri de urgență pentru a facilita plecarea rezidenților, după ce biletele la cursele regulate s-au epuizat.

„Ne confruntăm cu un fenomen puternic – locuitorii de pe insule trebuie să-și păstreze calmul”, a declarat premierul grec Kyriakos Mitsotakis la sosirea la summitul informal al liderilor UE pe tema consolidării apărării în Europa. Întrebat despre activitatea seismică din ultimele zile din regiunea mai largă din jurul insulei Santorini și despre ședința de urgență de ieri a guvernului pe această temă, Mitsotakis a precizat că a cerut ministerului de resort să facă o prezentare științifică cuprinzătoare a datelor geologice, astfel încât toată lumea să cunoască fenomenul care trebuie gestionat.

Scenariul cel mai sumbru

Cutremurele au loc continuu în zona maritimă dintre Santorini și Amorgos, iar seismologii monitorizează îndeaproape evoluțiile minut cu minut.

„Fie vom avea o serie de replici, adică magnitudini care vor fi între 4,5 și 4,7 grade, așa cum a fost cel mai mare înregistrat duminică seara, fie vom avea un cutremur mai mare care ar putea provoca un tsunami și o erupție vulcanică. Prin urmare, ne pregătim pentru aceste scenarii”, a spus Thanasis Gkanas, pentru radio-televiziunea publică ERT. Exprimându-și estimările cu privire la activitatea seismică din Santorini, directorul pentru cercetare din cadrul Institutului Geodinamic din Atena a mai precizat că „încă nu știm cum va evolua această secvență seismică în largul insulei Santorini și între Santorini și Anydros, prin urmare trebuie să mai așteptăm puțin pentru a vedea evoluția fenomenului”.

Totuși, el a subliniat că trebuie să existe pregătire pentru scenariul cel mai defavorabil, prin urmare guvernul și oamenii de știință depun toate eforturile pentru a pregăti statul să facă față unui scenariu care ar include o erupție vulcanică.

„Între Santorini, unde este Thira, Thirasia, unde este complexul cunoscut sub numele de Kamenes, care a avut ultima dată o erupție în 1950 și o ultimă criză în 2011, și insula stâncoasă Anydros, există încă 15 centre vulcanice pe fundul mării. Cel mai mare dintre acestea este Koloumbos, care se află la 8 kilometri nord-est. Koloumbos este activ, chiar foarte activ. Ultimele date arată o creștere a gazelor, așa că trebuie să fim atenți pentru a vedea cum va evolua situația. De aceea se vor face noi măsurători astăzi și mâine în zonă, se vor adăuga noi seismografe și se vor face noi măsurători de gaze” a explicat Thanasis Gkanas de la Institutul Geodinamic din Atena.

Celălalt fenomen este că avem o deplasare a secvenței seismice din caldera de la Santorini spre nord-est, cu mii de cutremure mici acolo, dar ieri am avut 12 replici peste 4 grade, ceea ce înseamnă că acum există o dezvoltare puternică și acolo și suntem atenți pentru a vedea cum va evolua această situație, adică dacă vom avea astfel de vibrații continue. Este bine că de aseară și până azi dimineață nu am avut nimic peste 4, asta e bine și ar trebui să ne pregătim dacă va veni ceva mai mare, cum va fi abordată situația”, a mai spus Gkanas. „În acest moment cunoaștem faliile din zonă. Există o paraclază, ca să explic în termeni geologici, între Santorini și Amorgos. Ultimul și cel mai mare cutremur a avut loc în 1956, cu o magnitudine de 7,5 plus sau minus 0,2”.

Există o estimare că nu vom avea un cutremur de peste 6 grade pe scara Richter

Întrebat pe ce se bazează opinia științifică potrivit căreia un cutremur mai mare nu va depăși magnitudinea de 6, în caz că ar avea avea loc, Gkanas a dat următoarea explicație. „Se bazează pe existența unor falii pe fundul mării dintre Amorgos și Santorini, care au o anumită lungime. Lungimea faliei definește potențialul acesteia. Există o estimare că nu vom avea un cutremur peste 6. Cu toate acestea, un cutremur între 5 și 6 grade poate avea loc. Deci acesta este un posibil scenariu. Dar nu este și cel mai probabil. Cel mai probabil este ca această secvență să evolueze fără escaladare ulterioară”.

Traducerea: Carolina Ciulu