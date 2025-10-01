Serghei Lavrov, fără dovezi despre alegerile din Republica Moldova: ”Sunt frauduloase. Sunt chiar uimit cum voturile alegătorilor pot fi manipulate atât de flagrant” / Observatorii internaționali au denuțat atacurile hibride fără precedent din partea Rusiei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost frauduloase, cu voturi manipulate în mod flagrant, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, jurnaliştilor, în marginea celei de-a XXII-a reuniuni anuale a Clubului Internațional de Discuții „Valdai”, relatează agenția de presă rusă Tass, preluată de Rador Radio România

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Desigur, Maia Sandu este de mult timp unul dintre purtătorii de cuvânt ai retoricii anti-ruse. Alegerile sunt frauduloase. Sunt chiar uimit cum voturile alegătorilor pot fi manipulate atât de flagrant” – a spus ministrul rus, răspunzând la o întrebare de la TASS. (https://tass.ru/politika/25206179 – 30 septembrie)/ssirbu/fmate, potrivit Rador Radio România.

Context

Ministrul rus de externe nu a prezentat dovezi în sprijinul acuzațiilor sale.

Misiunea internațională comună de observare a alegerilor a considerat că alegerile parlamentare din R. Moldova s-au desfășurat în-un „mediu politic polarizat”, pe fondul unor atacuri hibride și ingerințe „fără precedent” din partea Rusiei, relatează Radio Europa Liberă.

Misiunea formată din reprezentanți ai Oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Adunării Parlamentare a OSCE (AP OSCE), Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) și Parlamentului European, a prezentat pe 29 septembrie principalele concluzii ale monitorizării campaniei electorale și a scrutinului din 28 septembrie.

Șefa Misiunii din partea OSCE, deputata portugheză Paula Cardoso, a spus că alegerile au fost „competitive” și au oferit alegătorilor „opțiuni clare”. Procesul electoral a fost umbrit, însă, de amenințările hibride și de tentativele de corupere a alegătorilor.