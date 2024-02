Senegal, pe marginea prăpastiei, după ce președintele Sall a amânat alegerile prezidențiale

Reputația Senegalului ca bastion al democrației într-o regiune instabilă este în pericol, în timp ce protestatarii se confruntă cu poliția în fața Adunării Naționale, scrie BBC.

În interiorul clădirii, parlamentarii au adoptat un proiect de lege controversat de prelungire a mandatului președintelui Macky Sall și de amânare a alegerilor, după ce acesta a anulat un scrutin planificat cu doar trei săptămâni înainte de alegeri.

Tensions are at their worst in #Senegal ‘s capital, Dakar, as mobile internet was cut off due to mass protests after the president postponed elections. pic.twitter.com/GX7IusZTWw

Khalifa Sall, unul dintre principalii opozanți și fost primar al orașului Dakar, a calificat amânarea ca fiind o „lovitură de stat constituțională” și a îndemnat oamenii să protesteze împotriva acesteia. Coaliția sa politică a promis că va merge în instanță.

Thierno Alassane Sall, un alt candidat, de asemenea, fără nicio legătură de rudenie cu președintele, a calificat-o drept „înaltă trădare” și și-a îndemnat susținătorii să se adune în fața Adunării Naționale pentru a protesta și pentru „a le reaminti deputaților să se situeze de partea corectă a istoriei”.

Propunerea avea nevoie de sprijinul a trei cincimi (adică 99) din cei 165 de deputați pentru a trece. Coaliția de guvernare Benno Bokk Yakaar, din care face parte și partidul Alianța pentru Republică al președintelui Sall, are o ușoară majoritate în parlament.

Atmosfera a fost încinsă în sală și unii deputați din opoziție au fost îndepărtați de forțele de securitate după ce au încercat să blocheze procedurile.

The moment police storm Senegal’s National Assembly to remove opposition MPs

they were going to vote against a bill for a new prez Election date

Put forth by the ruling party extending president SALL’s time in office till December 15. pic.twitter.com/RRrAUNwS95

