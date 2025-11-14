G4Media.ro
Senatorul american John Fetterman a fost internat în spital după ce a…

Senatorul american democrat John Fetterman
Sursa foto: Senate.gov

Senatorul american John Fetterman a fost internat în spital după ce a căzut în timp ce se plimba / El a fost unul dintre cei opt democraţi care au votat alături de republicani pentru încheierea blocajului guvernamental

Senatorul democrat american John Fetterman a fost internat joi în spital după ce a căzut în timpul unei plimbări dimineaţa devreme, dar se simte bine şi este supus unei observaţii de rutină, a anunţat purtătorul său de cuvânt, relatează Reuters, transmite News.ro.

„S-a stabilit că a avut o criză de fibrilaţie ventriculară ceea ce l-a făcut pe senatorul Fetterman să se simtă ameţit, a căzut la pământ şi s-a lovit la faţă, suferind leziuni minore”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Fetterman într-o declaraţie pe X.

John Fetterman, în vârstă de 56 de ani, înalt şi masiv, este cunoscut pentru stilul său vestimentar casual, care include adesea purtarea unui hanorac cu glugă, dar şi pentru opiniile sale directe şi sfidarea ocazională a partidului său.

El a fost unul dintre cei opt democraţi care s-au alăturat republicanilor în Senat la începutul acestei săptămâni pentru a susţine acordul de încheiere a blocajului guvernamental.

Fetterman a suferit un accident vascular cerebral aproape fatal cu şase luni înainte de a fi ales în Congres, în 2022, iar în 2023 a fost internat în spital pentru tratarea unei depresii clinice.

Tags:
