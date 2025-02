Semimaraton Gerar 2025 – Alergare pe vreme de Mărțișor în Politehnică

Peste 1100 participanți au alergat sâmbătă 1 Februarie 2025 la a 13-a ediție Semimaraton Gerar, desfășurat în Campusul Politehnica București. Sezonul de alergare a început cu o ediție plină de energie, sub sloganul „We Run as One”.

Condițiile meteo au fost mai mult primăvăratice, tocmai bune pentru doborât recorduri personale. Organizat de Asociația YOLO Events, în colaborare cu Facultatea de Inginerie Electrică și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Semimaraton Gerar își propune să aducă sportul, comunitatea și sustenabilitatea în prim-plan.

Competiția a început de la ora 15:30, cu un format de seară, care își dorește să promoveze alergarea ca eveniment social, un fel de ieșire în oraș cu prietenii sâmbătă seara. Totul sub sloganul We run as one. We run united.

Rezultate Semimaraton (21 km), Cros 10,8 km și Cros 3,6 km

⦁ Semimaraton (21 km)

Gerar Semimaraton SportGuru – Echipe masculin

1. Unstoppable1 – 1:14:37

(Manuel KERGOAT, Cristian LUTIC, Hunor BERES)

2. TrailRunning Academy – 1:16:09

(Robert Hajnal, Andrei Ivănescu, Bogdan Ibănescu)

3. 3 random guys – 1:21:41

(Presuceanu Marian Adrian, Răzvan Chelu, Anatolie Paladi)

Gerar Semimaraton ReCondition – Echipe feminin

1. Razboinicile – 1:42:19

(Regina Tircomnicu, Lidia Dobre, Mariana Nenu)

2. IYKYK – 1:43:27

(Cristina Mihaela Man, Andreea Cohut, Maria Diana Iliescu)

3. Unstoppable Girls – 1:46:18

(Alexandrina Vasile, Simina Stan, Ruxandra Tanase Mihaila)

Gerar Semimaraton ReCondition – Echipe mixt

⦁ Academia de Alergare – 1:20:42

(Alexandru Focsa, Dorin Ilie Danciu, Denisa Ionela Dragomir)

⦁ Pelicanii – 1:27:56

(Adrian Iliescu, Florin Paraschiv, Nicoleta Ciortan)

⦁ (Irina Popa, Florin Matei, Dan Dudas)

⦁ Cros YoPRO 10,8 km

Masculin

1. ROBERT NECULA – 0:33:52

2. Andrei Livezeanu – 0:35:28

3. Raul Petre – 0:36:43

Feminin

⦁ Alexandra Streja – 0:40:54

⦁ Oleksandra Kyryllova – 0:42:29

⦁ Mădălina Roman – 0:43:09

⦁ Cros YoPRO 3,6 km

Masculin

⦁ Stefan Ene – 0:12:28

⦁ Cătălin Țuțuianu – 0:13:19

⦁ Daniel Marinescu – 0:14:55

Feminin

⦁ Anisia-Ionela Cătană – 0:16:34

⦁ Maia Flaviana Ilie – 0:17:30

⦁ Valentina Popa – 0:18:39

La probele de cros au participat alergători individuali, în timp ce la semimaraton proba a fost pe echipe, formate din câte trei alergători (trei băieţi pentru clasamentul masculin – primul start, două fete şi un băiat / doi băieţi şi o fată pentru clasamentul mixt sau trei fete pentru clasamentul feminin – al doilea start).

Alergători de top s-au numărat sportivi de performanță, ale căror povești inspiră.

Răzvan Nedu sportiv în lotul naţional de paraclimbing, sportiv cu deficiențe de vedere (vedere de ~1%). El a reușit în ultimii ani să urce unele dintre cele mai impresionante vârfuri din lume (Mont Blanc, Elbrus, Matterhorn, Kilimanjaro); în plus, a dus sus steagul României și în competițiile mondiale de paraclimbing.

Alexandru Corneschi este unul dintre cei mai rapizi alergători români, campion balcanic la semimaraton și medaliat la competiții de prestigiu precum: Maratonul de la București sau Semimaratonul de la Atena. Recordul personal este stabilit la Maratonul de la Berlin cu timpul de 2:13:39. În 2024, Alex a participat la maratonul de la Boston, unul dintre cele mai dificile trasee din lume, clasându-se pe un remarcabil loc 20.

Alex a acceptat „provocarea” de a participa ca Pacer la proba de cros YoPRO 10k, pentru participanții care și-au dorit să spargă bariera de 1h pe această distanță.

Marius Ionescu este alergător pe distanțe lungi, specializat la proba de maraton și a reprezentat România la Jocurile Olimpice de vară din 2012 și 2016.

Prima competiție de maraton la care a participat a fost maratonul de la Rotterdam din 2011, unde a reușit să îndeplinească baremul pentru Mondialele de la Daegu și pentru Jocurile Olimpice de vară 2012 de la Londra, cu timpul de 2:16:10.

A fost primul maratonist român care a participat la proba de maraton masculin din cadrul unei olimpiade după 48 ani și s-a clasat pe locul 26 cu timpul de 2:16:28.

În 2015 Marius s-a calificat la Jocurile Olimpice din 2016 de la Rio de Janeiro după ce a câștigat maratonul de la Düsseldorf cu timpul de 2:13:19, stabilind un nou record personal.

Anca Bucur a câștigat titlul de Miss Fitness Universe de 7 ori (ultimul în 2024). Anca este mamă a 2 copii, în prezent antrenor profesionist de fitness și cycling, iar în copilărie a practicat balet, gimnastică și aerobic de performanță (în 2004 a luat Medalie de bronz la Campionatul Mondial de Gimnastică aerobică).

Misiunea de eveniment responsabil

Evenimentul Semimaraton Gerar continuat misiunea de responsabilitate față de mediu și comunitate. Un lucru mai puțin știut este că evenimentele de acest tip pot avea un impact asupra mediului, atât prin consumul de resurse, cât și prin producerea unui număr impresionant de deșeuri.

Din acest motiv, organizatorii și susținătorii evenimentului au adoptat o strategie sustenabilă: înregistrare electronică în concurs, ambalaj reutilizabil pentru kitul de concurs, reducerea cantității de hârtie folosită pentru semnarea declarațiilor de participare, acestea validându-se în format electronic și diminuarea folosirii produselor din hârtie din zona Sport Expo a concursului.

Semimaraton Gerar face parte din calendarul YOLO Events, cea mai mare serie de evenimente multisport din Romania. Următoarele evenimente care vor aduna la start comunitatea sportivă sunt:

9 martie – Timisoara 21K – Alergare de șosea cu probe pentru toată familia Semimaraton, 10K, 3K (cursa populară) și cursa copiilor

15 iunie – Yolo Jersey, ciclism în inima Bucurestiului

5 iulie – Carpathia Trails – un festival al alergării montane cu probe de la 6 kilometri la 100 kilometri și cursa copiilor, desfășurat într-un loc pitoresc unde toată familia se va distra (Cheile Grădiștei Fundata)

6 septembrie – Transfier – unul din cele mai frumoase evenimente de triatlon din țară, organizat pe Transfăgărășan

Partenerii evenimentului

SportGuru, YoPRO, Re+Condition, Mega Image, Gold Nutrition, Buff, Pepsi, Gatorade, Ana Pan, Donna Medical Center, Pilot Books, Dr. Max, Jidvei, Livezile Dobrinoiu.

Parteneri Media: Alerg.ro, SportID, G4Media

Parteneri de bine: Galantom.ro

Despre YOLO Events

Asociația YOLO a fost creată din pasiune pentru sport și sănătate, din dorința de a promova o viață echilibrată. Asociația noastră organizează evenimente sportive de anvergură în mai multe colțuri ale țării, pe parcursul întregului an – București, Timișoara, Cheile Grădiștei – Fundata, Transfăgărășan.

Fie că este vorba despre alergare urbană, alergare montană, ciclism sau triatlon, echipa de organizare susține bucuria activității fizice în rândul tuturor membrilor comunității, participanți noi sau care revin. Traiectoria lor este clară: inspirație și educație despre beneficiile unui stil de viață activ.

Asociația Club Sportiv YOLO a luat naștere în anul 2022 și reprezintă încununarea a peste 10 ani de experiență în zona de sport: marketing, retail și organizare de evenimente. Dacă vreți să aflați mai multe despre Yolo Events, intrați pe site.