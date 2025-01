Șeful Mercedes despre plecarea lui Hamilton la Ferrari: „Divorțezi, iar apoi îți vezi partenerul cu un nou prieten”

Toto Wolff, șeful Mercedes Racing, a fost invitat să vorbească despre primele teste ale lui Lewis Hamilton alături de Ferrari. Răspunsul acestuia a fost unul pe măsură, el explicând că este ca atunci când divorțezi pe cale amiabilă, iar apoi îți vezi pentru prima dată fostul partener alături de noul iubit.

După 12 ani încununați de succes (a cucerit șase titluri mondiale în Formula 1), Hamilton a ales să o părăsească pe Mercedes în favoarea Scuderiei Ferrari.

În acestă săptămână, Lewis a efectuat teste private pe circuitul de lângă Barcelona alături de noua echipă, iar Toto Wolff (șeful Mercedes) a fost invitat să comenteze pe marginea acestui eveniment.

Austriacul în vârstă de 53 de ani a avut un răspuns pe măsură, el precizând că este ca atunci când divorțezi pe cale amiabilă, totul este bine, iar apoi vezi fostul partener cu noul iubit.

„Da, este un pic ca și cum ai divorța pe cale amiabilă, și totul este bine, iar apoi îți vezi partenerul pentru prima dată cu un nou prieten”, a declarat Wolff pentru Sky Sports.

„Sunt foarte fericit pentru el și i-am spus că acele imagini au fost iconice (n.r. cu Hamilton debutând la Ferrari”, a completat Wolff.

În vârstă de 40 de ani, Hamilton vrea să aducă Scuderiei un nou titlu mondial la piloți după 18 ani de zile (Kimi Raikkonen în 2007 a fost ultimul pilot al Ferrari care s-a impus în Formula 1).

Lewis va conduce pentru prima dată modelul 2025 al Scuderiei pe 19 februarie, la Fiorano.

Testele oficiale de dinaintea startului noului sezon vor avea loc la Bahrain, în perioada 26-28 februarie.

