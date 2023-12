Șeful comunității evreiești din Liban, redusă la circa treizeci de persoane, a murit

Șeful comunității evreiești din Liban, care s-a redus la aproximativ treizeci de persoane, Isaac Arazi, a murit, au anunțat miercuri, 27 decembrie, familia sa și avocatul comunității, citate de Le Figaro.

Isaac Arazi, în vârstă de 80 de ani, era președintele Consiliului Comunitar Evreiesc din Liban. „A murit marți și a fost înmormântat în aceeași zi” în cimitirul evreiesc din Beirut, a declarat pentru AFP avocatul Bassem el-Hout.

