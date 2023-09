VIDEO Șefii diplomațiilor americane și ucrainene au mâncat cartofi prăjiți și plăcintă cu vișine la un McDonald’s din Kiev

Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a fost scos la cină în Kiev de omologul său, la un McDonald’s din capitala ucraineană.

Luând masa cu omologul său ucrainean Dmytro Kuleba, acesta a declarat: „Prietenii noștri de la McDonald’s au fost foarte nerăbdători să se întoarcă în Ucraina, să se întoarcă la Kiev, și ne-am spus unul altuia că, dacă tot s-au întors, data viitoare când voi fi la Kiev ar trebui să avem ocazia să trecem pe acolo.”

Statele Unite ale Americii (SUA) văd progrese „foarte încurajatoare” în contraofensiva pe care Ucraina o desfăşoară în prezent împotriva Rusiei pentru eliberarea teritoriilor sale, a declarat miercuri secretarul de stat american Antony Blinken, în vizită la Kiev.

Ukraine’s foreign affairs minister Kuleba went to McDonald’s with Secretary Blinken during his visit to Kyiv.

Kuleba: When I was a student, my best hangover food was from McDonald’s.

Blinken: I’m sure it was very rare. pic.twitter.com/t6C6bPBi7D

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) September 6, 2023