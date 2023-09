Se vor debarasa democrații de Biden înainte de alegerile din 2024? Ce se discută pe scena politică din America

Democrații americani sunt îngrijorați de cotele scăzute de aprobare ale președintelui Joe Biden, exacerbate de preocupările larg răspândite cu privire la vârsta lui, de gafele publice frecvente și de problemele cognitive tot mai evidente, nu puțini fiind analiștii care cred că Partidul Democrat va avea un alt nominalizat pentru alegerile pentru Biroul Oval din noiembrie 2024. Cele mai recente sondaje de opinie au alimentat speculațiile potrivit cărora fie Biden se va retrage de bunăvoie dintr-o cursă electorală în care (aproape) nimeni nu-l mai vrea candidat, fie formațiunea de stânga se va debarasa de el în următoarea perioadă pentru a avea șanse să păstreze Casa Albă și după scrutinul din toamna viitoare.

Cifre alarmante

Un sondaj de opinie Wall Street Journal publicat la începutul săptămânii trecute a indicat că majoritatea alegătorilor americani cred că Biden este „prea bătrân pentru a candida la președinție”. Liderul de la Casa Albă va avea aproape 82 de ani la momentul alegerilor din 2024, iar dacă va fi reales și va reuși să-și ducă la bun sfârșit al doilea mandat de președinte va avea 86 de ani la finalul acestuia.

Sondajul, realizat în perioada 24-30 august, a constatat că 73% dintre alegătorii înregistrați cred că afirmația potrivit căreia Biden „este prea bătrân pentru a candida ca președinte” îl descrie „foarte bine” sau „oarecum bine”. Doar 22% au spus că declarația îl descrie „nu prea bine” sau „deloc bine.”

Cel mai important semnal de alarmă a venit însă de la respondenții de stânga. Două treimi dintre democrați au spus că Biden era prea bătrân pentru a candida din nou (sursa aici). Acest lucru reconfirmă sondajele anterioare, care indicau că tot mai mulți democrați și independenți ce votează cu stânga vor un alt candidat în locul lui Biden.

Fostul președinte american, republicanul Donald Trump, cu doar trei ani mai tânăr la 77 de ani, a fost descris mai favorabil atunci când respondenților li s-a pus aceeași întrebare. Doar 47% dintre cei chestionați de WSJ au indicat că vârsta lui Trump este o problemă. (Trump este cel mai bine cotat republican pentru Casa Albă 2024 și, cel mai probabil, va fi candidatul formațiunii de dreapta la scrutinul de anul viitor).

Dar veștile proaste pentru Biden nu se opresc aici. Pe lângă faptul că alegătorii din Statele Unite consideră în mod covârșitor că președintele democrat este prea bătrân pentru a candida la realegere, ei îi acordă note mici pentru gestionarea economiei și a altor probleme importante pentru votul lor.

În ceea ce privește economia, opiniile americanilor sunt în majoritate negative. 58% dintre alegători spun că economia Statelor Unite s-a înrăutățit în ultimii doi ani, în timp ce doar 28% spun că s-a îmbunătățit, iar aproape trei din patru au afirmat că inflația se îndreaptă într-o direcție greșită. Aceste opinii au fost reluate în sondaj de marile majorități ale independenților, un grup care a contribuit la obținerea victoriei lui Biden asupra lui Trump în cursa prezidențială din 2020. Alegătorii au fost împărțiți aproape în mod egal în ceea ce privește direcția în care se îndreaptă piața muncii.

Opiniile negative despre vârsta și performanța lui Biden în funcție sunt câteva dintre motivele care explică de ce doar 39% dintre alegători au o părere favorabilă despre președintele de stânga. Într-o întrebare separată, doar aproximativ 42% au spus că aprobă modul în care Biden se achită de sarcinile de președinte, cu mult sub cei 57% dintre respondenți care dezaprobă acest lucru.

Iar Biden este la egalitate cu fostul președinte Trump într-un potențial meci revanșă la alegerile din 2020, fiecare având un sprijin de 46% într-o confruntare directă.

Veștile nu sunt bune nici pentru Trump. Sondajul din Wall Street Journal, deși indică un set mare de provocări cu care se confruntă Biden pentru a convinge alegătorii că merită reales, găsește, de asemenea, slăbiciuni în probabilul său adversar. Alegătorii din sondaj l-au evaluat pe Trump ca fiind mai puțin onest și mai puțin simpatic decât Biden, iar majoritatea a considerat acțiunile republicanului după pierderea alegerilor din 2020 ca pe un efort ilegal de a împiedica Congresul să-l declare pe Biden câștigătorul real al scrutinului.

Cu o marjă de 11 puncte, mai mulți alegători îl consideră pe Trump, mai degrabă decât pe Biden, ca având realizări în calitate de președinte – aproximativ 40% au spus că Biden are o astfel de performanță, în timp ce 51% au spus acest lucru despre Trump. Cu o marjă de opt puncte, mai mulți alegători au spus și că Trump are o viziune pentru viitor.

Cu o diferență de 10 puncte, mai mulți l-au descris pe Trump ca fiind potrivit din punct de vedere mental pentru a candida la președinție. Aproximativ 46% au spus că acest lucru este adevărat despre Trump, în comparație cu 36% care au spus acest lucru despre Biden.

Biden este privit mai favorabil decât Trump în ceea ce privește unele caracteristici personale. Aproximativ 48% dintre alegători au spus că Biden este simpatic, comparativ cu 31% pentru Trump. Aproximativ 45% l-au considerat pe Biden ca fiind sincer, în timp ce doar 38% au spus acest lucru despre Trump.

Cifrele teribile pentru președintele Biden indicate de sondajul Wall Street Journal sunt reconfirmate și de alte anchete de opinie. Potrivit RealClearPolitics (RCP), un agregator de sondaje, liderul de la Casa Albă are o rată de aprobare de 42,3%, în timp ce proporția celor care îl văd negativ este de 53,7%. Diferența este de -11,4%.

Interesant este că, dintre toate sondajele contorizate de RCP, cele mai proaste procente pentru Biden se înregistrează în ancheta CNN, o instituție media favorabilă liderului de stânga. Astfel, sondajul CNN realizat în ultima săptămână din august și publicat joi indică o diferență uriașă, de -22%, între proporția celor care cred că Biden se achită bine de sarcinile de președinte (39%) și procentul americanilor care dezaprobă performanțele sale, respectiv 61%. (detalii aici)

Și mai proaste sunt cifrele RCP în ceea ce privește direcția în care se îndreaptă Statele Unite. 63,7% dintre cei chestionați au afirmat că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 25,3% consideră că America merge într-o direcție bună. Diferența este de -38.,%, un procent alarmant pentru o administrație care a promis în campanie că va face uitați ani de haos și scandal din timpul lui Trump. (detalii aici)

Cum au răspuns democrații

Președintele Biden nu pare însă, în mod aparent, afectat de cifrele extrem de proaste ale sondajelor de opinie. Luni, în aceeași zi în care a apărut sondajul Wall Street Journal, democratul a respins îngrijorările legate de vârsta sa la un eveniment de Ziua Muncii organizat în Philadelphia, spunând că el aduce „înțelepciune în muncă.”

„O să vă spun ceva, cineva a spus că, știți, Biden îmbătrânește, omule”, a afirmat președintele. „Singurul lucru care vine odată cu vârsta este un pic de înțelepciune. Fac asta mai mult decât oricine – și ghiciți ce? Voi continua să o fac cu ajutorul vostru.” (sursa aici)

Rezultatele sondajului Wall Street Journal vin în contextul în care Biden a petrecut luni de zile călătorind prin America, promovându-și palmaresul economic și realizările legislative, inclusiv investiții majore în infrastructură, energie curată și tehnologie. Președintele a promovat, de asemenea, creșterea numărului locurilor de muncă și salariile mai mari din mandatul său, date care arată că economia în general rămâne puternică, iar inflația s-a redus la cea mai scăzută rată din aproximativ doi ani. Şomajul rămâne aproape de cel mai mic nivel din ultimii 50 de ani.

La rândul lor, asistenții de campanie din Team Biden au afirmat că este foarte devreme în cursa electorală și că majoritatea alegătorilor nu sunt încă conectați la alegerile generale. Ei spun că publicul sprijină investițiile federale în infrastructură, climă și industria semiconductoarelor pe care președintele democrat le-a susținut constant.

De asemenea, democrații intenționează să-și unească susținătorii în spatele unor chestiuni precum dreptul la avort, care s-a dovedit un factor cheie care a ajutat Partidul Democrat să depășească așteptările analiștilor la alegerile intermediare din 2022. Avortul a fost de altfel cea mai importantă prioritate în rândul democraților în sondajul Wall Street Journal, 16% dintre ei numind-o drept problema cea mai importantă pentru votul lor din 2024, înaintea economiei și a climei, fiecare dintre acestea fiind cotat la 12%.

Totodată, Biden ar putea fi ajutat chiar de situația legală delicată în care se află Trump. Sondajul WSJ a fost realizat după ce Trump a fost inculpat pentru a patra oară, un mare juriu din Atlanta acuzându-l luna trecută că ar fi condus o rețea infracțională care a încercat să răstoarne victoria electorală a lui Biden în Georgia în urmă cu trei ani. Aceasta punere sub acuzare a urmat acuzațiilor privind eforturile ilegale de a menține puterea după pierderea alegerilor din 2020, gestionarea documentelor clasificate după ce și-a părăsit mandatul de președinte și plata unor bani către o vedetă porno. Trump a pledat nevinovat pentru toate acuzațiile care i s-au adus în cele patru cazuri.

2024 fără Biden?

Și totuși, discuțiile despre înlocuirea lui Biden cu un alt candidat democrat au căpătat amploare în ultima perioadă pe scena politică de la Washington, cu membri ai propriului partid, analiști și americani obișnuiți cerând, mai mult sau mai puțin vocal, o schimbare necesară în strategia electorală a Partidului Democrat.

De exemplu, congresmanul Dean Phillips, democrat de Minnesota, l-a îndemnat în mod repetat pe președintele Joe Biden „să dea mai departe torța” și a sugerat că alegătorii nu sunt dornici ca liderul de la Casa Albă să candideze pentru realegere, într-una dintre cele mai vocale apeluri pentru o alternativă la Biden la alegerile din 2024 din cadrul propriului partid. (sursa aici)

La rândul lor, analiști diverși au cerut democraților să renunțe la Biden și la o echipă Joe Biden-Kamala Harris pentru 2024, vicepreședinta democrată fiind văzută de mulți ca un politician mediocru, o mașină de gafe, fără nicio realizare notabilă în perioada petrecută ca numărul 2 la Casa Albă. (sursa aici)

Iar Biden ar putea suferi mai multe daune dacă apar mai multe detalii despre relațiile de afaceri în străinătate ale fiului său, Hunter Biden. Republicanii din Camera Reprezentanților au descoperit deja milioane de dolari care au intrat în conturile fiului lui Biden din surse străine suspecte de corupție. Dreapta americană susține și că o parte din bani au ajuns direct în conturile lui Joe Biden. (detalii aici)

Chiar și presa favorabilă lui Biden afirmă cu jumătate de gură că președintele ar trebui dat la o parte și înlocuit cu cineva mai tânăr și mai energic la alegerile din 2024. „Elitele democrate se luptă pentru a-i face pe alegători la fel de entuziasmați de Biden ca și ei. Când elitele de partid se uită la președintele Joe Biden, văd a doua venire a lui Franklin D. Roosevelt. Când alegătorii îl privesc pe președinte, mulți văd un bătrân”, a scris NBC News, un post apropiat democraților, vorbind de dificultățile liderilor partidului de a-i face pe alegători, inclusiv pe cei din propria formațiune, să îl susțină pe Biden.

Va renunța însă Biden la cursa pentru Casa Albă? Autorul unei noi biografii despre președinte a spus că „nu ar fi un șoc total” dacă democratul își va anula intenția de realegere până la sfârșitul anului.

Franklin Foer, a cărui carte The Last Politician: Inside Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future a apărut săptămâna aceasta, a declarat că „nu este nevoie de Bob Woodward pentru a înțelege că Joe Biden este bătrân”, făcând referire la reporterul care a dezvaluit scandalul Watergate.

„Nu sunt gerontolog și nu pot prezice cum îl vor îmbătrâni următorii doi ani pe Joe Biden”, a adăugat Foer. Întrebat dacă Biden ar putea renunța la candidatura sa de realegere, Foer a spus: “Ar fi o surpriză pentru mine, dar nu ar fi o surpriză totală pentru mine”. (sursa aici)

În sfârșit, ca dovadă că speculațiile că Biden ar putea să nu mai fie pe buletinul de vot în 2024 sunt tot mai aproape de realitate, publicația The Hill, apropiată și ea de stânga americană, a publicat sâmbătă o listă cu cinci alternative care ar putea fi îmbrățișate de Partidul Democrat pentru Casa Albă 2024. Asta, bineînțeles, după ce ceilalți doi democrați care sunt deja înscriși în cursa pentru Biroul Oval – Marianne Williamson, autoare de cărți motivaționale și fostă consilieră spirituală a lui Oprah Winfrey, și Robert F. Kennedy Jr., un nepot al fostului președinte John F. Kennedy, un activist proeminent anti-vaccin, considerat de unii o amenințare reală pentru candidatura lui Biden – par să nu fie pe placul establishment-ului democrat, care a refuzat să organizeze dezbateri electorale cu ei și le pune constant bețe în roate.

Care sunt însă numele vehiculate de The Hill ca alternative la Biden? Pe listă sunt vicepreședinta Kamala Harris, guvernatorul de California Gavin Newsom, secretarul de la Transporturi Pete Buttigieg, guvernatoarea Gretchen Whitmer (Michigan) și Alexandria Ocasio-Cortez, progresista care reprezintă New York-ul în Camera Reprezentanților. Va ajunge vreunul dintre ei să-i ia locul actualului președinte al Statelor Unite pe buletinele de vot și să se lupte cu Trump în alegerile de anul viitor? Foarte posibil, dacă ținem cont de discuțiile tot mai aprinse de pe scena politică americană.