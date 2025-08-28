Schimbările climatice au intensificat incendiile din Turcia, Grecia și Cipru, arată un studiu

Schimbările climatice, care au dus la temperaturi toride și precipitații în scădere, au intensificat incendiile masive din Turcia, Grecia și Cipru în această vară, potrivit unui nou studiu publicat joi, scrie Associated Press.

Studiul realizat de World Weather Attribution arată că incendiile care au ucis 20 de persoane, au forțat 80.000 să se evacueze și au ars peste 1 milion de hectare au fost cu 22% mai intense în 2025, cel mai grav an înregistrat în Europa în ceea ce privește incendiile forestiere.

Sute de incendii care au izbucnit în estul Mediteranei în iunie și iulie au fost alimentate de temperaturi de peste 40 de grade Celsius, condiții de secetă extremă și vânturi puternice.

WWA, un grup de cercetători care examinează dacă și în ce măsură evenimentele meteorologice extreme sunt legate de schimbările climatice, a calificat concluziile sale drept „îngrijorătoare”.

„Studiul nostru constată un semnal extrem de puternic al schimbărilor climatice către condiții mai calde și mai uscate”, a declarat Theodore Keeping, cercetător la Centrul pentru Politici de Mediu al Imperial College din Londra.

„Astăzi, cu o încălzire de 1,3 grade Celsius, asistăm la noi extreme în comportamentul incendiilor forestiere, care au împins pompierii la limita capacităților lor. Dar ne îndreptăm spre o încălzire de până la 3 grade Celsius în acest secol, dacă țările nu vor renunța mai rapid la combustibilii fosili”, a spus Keeping.

Studiul a constatat că precipitațiile din timpul iernii, înaintea incendiilor, au scăzut cu aproximativ 14% față de era preindustrială, când a început dependența puternică de combustibilii fosili. De asemenea, studiul a stabilit că, din cauza schimbărilor climatice, perioadele de o săptămână cu aer uscat și cald, care favorizează arderea vegetației, sunt acum de 13 ori mai probabile.

Analiza a constatat, de asemenea, o creștere a intensității sistemelor de înaltă presiune care au întărit vânturile extreme din nord, cunoscute sub numele de vânturi etesiene, care au alimentat incendiile.

Gavriil Xanthopoulos, director de cercetare la Institutul pentru Ecosisteme Forestiere Mediteraneene al Organizației Agricole Elene din Grecia, a declarat că pompierii obișnuiau să aștepte ca astfel de vânturi să se potolească pentru a controla incendiile.

„Se pare că nu mai pot conta pe acest model”, a spus Xanthopoulos. Sunt necesare mai multe studii pentru a înțelege cum modelele vântului ating viteze mari mai des, a spus el.

Flavio Lehner, profesor asistent în științe ale Pământului și atmosferice la Universitatea Cornell, care nu a participat la cercetarea WWA, a declarat că rezumatul și cifrele cheie ale acesteia sunt în concordanță cu literatura de specialitate existentă și cu înțelegerea sa asupra modului în care schimbările climatice fac ca vremea să fie mai propice pentru incendii.

Schimbările climatice „pregătesc terenul pentru sezoane mai nefaste din punct de vedere al incendiilor” în zona mediteraneană, a spus Lehner.