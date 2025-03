Scenă bizară la World Grand Prix de snooker: Fanii au fost evacuați înainte de finalul partidei dintre Wilson și Selt

O scenă bizară a avut loc în prima zi de la World Grand Prix de snooker: fanii au fost evacuați înainte de finalul meciului dintre Kyren Wilson (campionul mondial en-titre) și Matthew Selt. Sute de spectatori nu au avut de ales și au fost nevoiți să părăsească arena din Hong Kong până la miezul nopții. Vorbim despre o restricție locală.

Kai Tak Arena, recent construită, se află la 30 de minute de cea mai apropiată stație de metrou, iar meciul lui Wilson cu Selt a fost întrerupt pentru ca fanii să se poată întoarce acasă înainte de intrarea în vigoare a interdicției.

Fanii au fost nemulțumiți, cu atât mai mult cu cât mulți dintre ei nu au știut că vor fi nevoiți să plece înainte de terminarea jocului.

„Literalmente, fanii TREBUIE să plece din cauza politicilor. Nu poți să inventezi asta!”, au scris, revoltați, pe X, cei din echipa lui Kyren Wilson.

Conștienți că au de-a face cu o problemă importantă, șefii snookerului mondial au făcut un acord cu autoritățile din Hong Kong pentru ca fanii să poată rămâne până la finalul partidelor, chiar dacă acest lucru înseamnă depășirea orei 00:00.

Înțelegerea este valabilă pentru tot restul turneului de la Hong Kong.

„Suntem încântați să confirmăm că spectatorilor li se va permite să rămână în locație pentru încheierea tuturor sesiunilor de seară pentru restul turneului.

Ne cerem scuze pentru inconvenientele cauzate. Spectatorii care au avut bilete pentru acest meci vor putea să le schimbe cu locuri de aceeași valoare miercuri, 5 sau 6 martie”, a precizat un purtător de cuvânt al World Snooker Tour.

Până la urmă, întreruperea de 15 minute i-a picat bine lui Kyren Wilson. Înainte de pauza neașteptată era condus cu 3-2, iar în cele din urmă s-a impus cu 4-3.

