Scandalurile în care a fost implicat vicepremierul Dragoș Anastasiu: Mită la o fostă inspectoare ANAF / Amenda de la Consiliul Concurenței / Prietenia cu interlopul Nicu Gheară / „Să scăpăm naibii de tâmpenia asta cu declaraţia de avere pusă în public” / „Oamenii din Asia sunt născuți ca să servească”

Vicepremierul Dragoș Anastasiu a fost implicat de-a lungul vremii în mai multe scandaluri sau a făcut declarații controversate. G4Media vi le prezintă pe cele mai importante.

Mită timp de opt ani la fostă inspectoare ANAF

Vicepremierul Dragoș Anastasiu ar fi recunoscut în instanță că a dat mită timp de 8 ani fostei inspectoare ANAF Angela Burlacu, ca „formă de protecție” pentru una dintre firmele sale. Declarația lui Dragoș Anastasiu a fost consemnată în motivarea Curții de Apel București, în dosarul de corupție al fostei inspectoare ANAF, care a fost publicată de Realitatea Plus.

Dragoș Anastasiu a avut calitatea de martor în acest dosar.

Documentul arată că actualul vicepremier a recunoscut că a semnat un contract fictiv prin care s-au mascat plăți de mită către funcționara ANAF. Este vorba despre un contract pentru plata lunară a sumei de 2000 de euro către o firmă indicată de Burlacu.

Aceasta a sugerat încheierea contractului, după un control la una dintre firmele lui Anastasiu. Inspectoarea ANAF a susținut că au fost descoperite nereguli grave și a sugerat că după încheierea contractului cu firma respectivă, pentru plata lunară a sumei de 2000 de euro, acestea vor fi remediate.

În document se arată că Dragoș Anastasiu a afirmat în fața instanței că a perceput propunerea ca pe un șantaj, dar și ca o formă de protecție și a acceptat încheierea contractului.

„Aşa cum s-a arătat anterior martorul Anastasiu Dragoş Michael alături de martorul Băciucu Cristian, factori decidenţi în cadrul grupului Eurolines, au agreat propunerea inculpatei de încheiere a contractului fictiv în baza căruia a fost plătită suma totală de 218.582,44 lei, pentru ca în acelaşi timp inculpata să diversifice modalitatea de intrare în posesia foloaselor necuvenite stabilite iniţial prin compensarea sumelor de bani datorate de grupul Eurolines (soc. Rombus Transport), în baza prestaţiilor efectuate conform contractului fictiv, cu serviciile turistice contractate de inculpată de la acelaşi grup, iar ulterior prin achiziţionarea de servicii turistice în nume propriu”, se arată în documentul publicat de Realitatea Plus.

Instanța reține că, „din probatoriul administrat rezultă că pretenţiile materiale ale inculpatei au fost formulate în cursul lunilor mai – august 2009 şi au fost satisfăcute începând cu data de 16.11.2009 (data plăţii primei facturi emise în cadrul contractului) şi până în cursul anului 2017”.

Inclusiv Dragoș Anastasiu ar fi arătat în faţa instanţei că de fapt contractul „a fost unul fictiv, întrucât cineva doar a mimat că încearcă să facă ceva, practic nu am avut niciun beneficiu”.

„Rezultă aşadar că acest contract a avut un caracter fictiv, astfel că prezenţa membrilor familiei inculpatei în cadrul grupului de firme Eurolines pentru remedierea neregulilor constatate de aceasta nu a avut decât scopul de a justifica într-o oarecare măsură foloasele materiale pretinse de inculpată în vederea neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

Chiar şi admiţând, prin absurd, că în temeiul contractului au fost efectuate unele activităţi utile de către reprezentanţii ## ###### #### ### (membrii familiei inculpatei), s-a constatat, din coroborarea declaraţiilor martorilor, că prestaţiile în bani şi servicii turistice reprezentau în realitate preţul conduitei la care s-a angajat inculpata Burlacu Angela în calitate de inspector fiscal (neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu), iar nicidecum a activităţilor de remediere a unor pretinse deficienţe.

Mai mult, este ridicol a afirma că pentru activitatea de remediere a deficienţelor constatate de inculpată pe linie de salarizare s-au efectuat plăţi şi s-au acordat pachete turistice pe o periaodă de aproximativ 8 ani, în valoare totală de 784.136,82 lei, aproximativ 170.000 euro, chiar către firma controlată de inculpată prin intermediul fiului său.

Rezultă astfel că sumele de bani şi foloasele materiale (pachete turistice) nu se cuveneau în mod legal inculpatei Burlacu Angela Georgeta”, se arată în document.

Cuantumul total al sumelor de bani şi a foloaselor a fost de circa 150.000 euro, a precizat instanța.

În iunie 2023, Angela Burlacu a fost condamnată definitiv de Curtea de Apel București la 5 ani și 2 luni închisoare cu executare pentru luare de mită și trafic de influență. Dragoș Anastasiu a avut calitatea de martor pentru că a denunțat faptele de corupție.

Anastasiu: Investigația Consiliului Concurenţei a fost cea mai traumatizantă aventură a vieţii mele de antreprenor

O anchetă a Consiliului Concurenţei în sectorul turismului, soldată cu amenzi de 2,5 milioane de euro, era caracterizată drept „traumatizantă” de către Dragoş Anastasiu, care în 2019 era vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), scria economica.net.

„Mi-am propus să scriu o carte, pentru că relaţia dintre mine, ANAT şi Consiliul Concurenţei a fost de departe cea mai traumatizantă aventură a vieţii mele de antreprenor. De departe, deci nu există aşa ceva. Nu ştiu dacă cineva din Consiliul Concurenţei s-a pus vreodată în pielea celorlalţi, dar ar trebui să o facă. Nu este vorba de vinovăţie sau nevinovăţie, pentru că lucrurile aici sunt clare. În ultimii 27 de ani ne-am aflat într-o piaţă sălbatică, unde fiecare a făcut ce a vrut şi statului nu i-a păsat”, spunea atunci Anastasiu.

Dragoș Anastasiu a adăugat că a fost amendat de ANPC pentru că nu a precizat câte locuri în autocar vindea la preţ promoţional.

„Mă rog, se strâng oamenii şi vorbesc despre chestia asta, fără să cunoască Legea concurenţei, ceea ce, mă rog, este de neiertat. Dar toată conjunctura era de autoapărare împotriva unor oameni care fac ravagii în piaţă. Nu vreau să vorbesc dacă am fost vinovaţi sau nu sau dacă am ştiut sau nu. Cel mai traumatizant lucru este că în piaţă este introdusă o discriminare senzaţională: faptul că, atunci când calculează amenda, se referă la întreaga cifră de afaceri a unei companii. Pentru că acea companie, pe lângă turism, mai are şi comerţ, real-estate, transport de persoane şi altele”, a susţinut reprezentantul ANAT.

Prietenia cu interlopul Nicu Gheară

Cațavencii prezentau în iunie 2025 o fotografie în care Dragoș Anastasiu apare alături de Nicu Gheară și susțin că, de fapt, vicepremierul ar fi omul interlopului.

„Se spune că Dragoș Anastasiu, consilierul lui Ilie Bolojan și al lui Nicușor Dan, e omul lui Nicu Gheară. De fapt, nu doar se spune, ci se și vede. În fotografiile de confirmare, Nicu și Dragoș apar înconjurați de fripturi și fete aflate în căutarea afirmării rapide. Pe vremea acelor fotografii, cînd Nicu storcea prosperitate din satisfacerea bărbaților singuri, iar Dragoș se pomenea cu o agenție de turism, revista noastră publica o anchetă jurnalistică despre traficul de cocaină. Reporterul descria o rețea care ducea la Nicu Gheară, așa încît, la cîteva zile de la publicare, a fost amenințat cu moartea. Am informat atunci Poliția și am primit vizita unui maior de la crimă organizată. Avea la gît un lanț de aur care putea ține la ancoră un petrolier, purta un ceas mai scump decît fondul anual de salarii al Brigăzii Rutiere și genul de costum pe care milionarii și-l permit doar în rate. Maiorul mi-a spus că n-a venit să ia măsuri, ci ca să transmită un mesaj: lăsați-o baltă cu Nicu, că nu vă văd bine, cu Nicu nu se joacă nimeni. Am oprit ancheta, fiindcă alte mijloace de protecție nu existau”, scrie săptămânalul de satiră.

„Ce vă interesează pe dumneavoastră câte bijuterii am eu în casă?”

Vicepremierul Dragoş Anastasiu susţinea pe 12 iulie 2025 că îşi va publica declaraţia de avere pe site-ul Guvernului, dar preciza că regula ar trebui să se aplice doar pentru politicieni, nu şi pentru funcţionarii publici.

În contextul în care CCR a decis că declaraţiile de avere ale demnitarilor nu trebuie să mai includă şi veniturile soţilor, Dragoş Anastasiu menţiona că aceasta este şi practica în Uniunea Europeană.

”Nu toată lumea depune declaraţii de avere. Depun doar politicienii, care depun mai degrabă o declaraţie de interese. Şi nu pe soţi, soţii, ci pentru ei înşişi”, a spus Anastasiu, care a subliniat că, la Palatul Cotroceni, cât timp a fost consilier prezidenţial, funcţionarele ”au măcinat două zile” să completeze declaraţia de avere.

”Nu mi se pare că acolo e problema noastră. Şi cred că nimeni, nici din presă, nici de nicăieri nu se uită la declaraţiile de avere de la Maria şi Ioana”, a spus Anastasiu.

În luna mai 2025, când ocupa postul de consilier prezidenţial, Dragoş Anastasiu cerea „să scăpăm naibii de tâmpenia asta cu declaraţia de avere pusă în public″.

Insider politic: O să vă publicaţi declaraţia de avere?

Dragoş Anastasiu: Eu sunt obligat să o fac şi o fac.

Insider politic: Nu mai e atât de clar dacă sunteţi obligat să publicaţi declaraţia de avere după decizia CCR.

Dragoş Anastasiu: Contextul în care am spus asta (să scăpăm de declaraţia de avere – n.r.). Întrebarea a fost: care e prima reformă de care are nevoie statul român? Şi eu am spus: reforma resursei umane. Pentru că fără oameni bine pregătiţi nu poţi să faci treabă. Şi eu cred că la stat trebuie să fie cei mai buni oameni, mai ales acum.

Insider politic: Şi oamenii nu vin la stat pentru că trebuie să-şi publice averile?

Dragoş Anastasiu: Nu numai de asta. Sunt mai multe motive. Unul dintre motive este publicarea, nu numai a propriei declaraţii de avere, ci şi a soţiei, soţului şi aşa mai departe. Şi am spus atunci că lucrul ăsta, din punctul meu de vedere, trebuie schimbat. Nu că sunt împotriva transparenţei. Doamne fereşte! Mi se pare că este obligatoriu. Şi vorbeam despre oamenii din administraţie, nu vorbeam despre politicieni. Şi de ce am spus chestia asta atunci? Pentru că ne uităm în Europa. La Bruxelles. La Uniunea Europeană. Cum e acolo? Nu toată lumea depune declaraţii de avere. Depun doar politicienii, care depun mai degrabă o declaraţie de interese. Şi nu pe soţi, soţii, ci pentru ei înşişi. Eu n-am o problemă cu declaraţia mea de avere. Chiar n-am o problemă. Dar mă uitam şi la Administraţia Prezidenţială, că erau cele două fete cu care lucram şi care măcinau aşa vreo două zile la declaraţia de avere. Nu mi se pare că acolo e problema noastră. Şi cred că nimeni, nici din presă, nici de nicăieri nu se uită la declaraţiile de avere de la Maria şi Ioana. Se uită la mine, se uită poate la premier, se uită la nişte miniştri, la secretari de stat. Ok, ok. Am mai spus cu diverse ocazii, că mi se pare important ca presa în România, într-o societate în care nu avem încredere unii în alţii, presa să fie ceea ce se cheamă watchdog. Adică să fie câinele de pază. Şi să aibă acces, presa. Să solicite acces. Dacă are un argument solid, că vrea să mă urmărească pe mine sau pe oricine altcineva, eu asta am spus atunci.

Insider politic: Deci o să vă publicaţi declaraţia de avere pe site-ul guvernului.

Dragoş Anastasiu: Eu fac exact ce spune legea. N-am o problemă sub nicio formă. Şi repet, nu mă refeream la oameni cu demnităţii înalte, ci mă refeream la oameni din administraţie. Şi am spus, oameni care lucrează astăzi într-o corporaţie, deci lucrează pentru altcineva, de ce n-ar lucra pentru stat? Că la antreprenori e mai complicat, că lucrează pentru ei înşişi.

În luna mai, Dragoş Anastasiu, la acea dată consilier onorific la Cotroceni pentru relaţia cu mediul de afaceri, spunea că trebuie „să scăpăm naibii de tâmpenia asta cu declaraţia de avere pusă în public″. „Nu spune nimeni să nu ai o declaraţie de avere depusă la o instituţie a statului. Domnule, dar ce vă interesează pe dumneavoastră câte bijuterii am eu în casă? Ce vă interesează?”, a declarat Dragoş Anastasiu într-o emisiune la Prima News.

La câteva zile distanţă, Curtea Constituţională a decis că declaraţiile de avere şi interese nu trebuie să includă bunurile şi veniturile soţilor. De asemenea, judecătorii constituţionali au declarat neconstituţional articolul de lege care prevede obligaţia de publicare a declaraţiilor pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate.

În motivarea deciziei, judecătorii CCR au argumentat că publicarea declaraţiilor de avere determină „o fragilizare a securităţii persoanei, dar şi a demnităţii sale”, cum ar fi în cazul celor divorţaţi sau al soţilor care erau angajaţi în privat, nu la stat.

De asemenea, judecătorii CCR au susţinut că prin prin declaraţia de avere a soţilor sunt transferate în bloc informaţii din zona dreptului la viaţă privată în zona dreptului de acces la informaţii de interes public, ceea ce ar aduce o atenţie „nerezonabilă” din partea publicului.

„Oamenii din Asia sunt născuţi ca să servească”

Dragoș Anastasiu declara pe 12.09.2018 că „oamenii din Asia, de exemplu, sunt născuţi ca să servească, între ghilimele”.

Vicepremierul făcea referire la criza forţei de muncă și spunea că aducerea de muncitori din străinătate este o soluţie pe termen scurt, importantă fiind profesionalizarea celor din ţară.

„Acest import de forţă de muncă, care câteodată pare aşa … să prindem străinii la noi în ţară, că noi nu suntem în stare. Este fals, pentru că ceea ce importăm noi, importăm şi un alt tip de cultură în turism. Oamenii din Asia, de exemplu, sunt născuţi ca să servească, între ghilimele. Pentru ei, a servi reprezintă o mare onoare. Ceea ce la noi nu prea este. A servi înseamnă … dar ce, eu sunt sluga nu ştiu cui? Cam asta este mentalitatea noastră, a românilor. Deci, importul din Asia, de exemplu, înseamnă şi un import de cultură a serviciilor în turism, ceea ce nu este rău deloc. Deci, pe termen scurt, eu nu văd altă soluţie decât acest import, apoi, în paralel, să ne apucăm la nivel de management, să se înţeleagă foarte clar ce înseamnă resurse umane, protecţia resursei umane, modul în care gestionezi această resursă. Şi încet, încet să creştem talentele noastre româneşti, să redevină turismul zonă de atracţie pentru tineri, pentru că este o meserie extraordinară”, susținea Anastasiu.