Scandalul Huawei: Daniel Buda (PNL) spune că a semnat scrisoarea care nu menționa nicio companie sau țară pentru referirile la dezvoltarea internetului în bandă largă în sistemul rural / „Nu am primit niciun ban și niciun fel de avantaj material. Nu sunt vizat de ancheta în curs”

Europarlamentarul PNL Daniel Buda declară că a semnat scrisoarea aflată în centrul unei anchete a procurorilor belgieni privind promovarea intereselor gigatului chinez Huawei, pentru referirile la dezvoltarea internetului în bandă largă în sistemul rural. Daniel Buda precizează că scrisoarea nu menționa nicio companie sau țară și că el nu am primit niciun ban și niciun fel de avantaj material și nici nu este vizat de ancheta în curs.

„Nu m-am întâlnit niciodată cu vreun reprezentant, autoritate sau lobbyist din China și nici cu reprezentanți ai companiei Huawei — nici personal și nici prin intermediul vreunui membru al echipei mele de asistenți. Resping categoric orice tentativă de a mă asocia sau implica în vreun fel în legătură cu semnarea acestei scrisori”, se arată într-un punct de vedere transmis, miercuri, de către eurodeputatul Daniel Buda.

Acesta menționează că a aflat despre acest subiect din presă, unde numele lui „a fost defăimat în mod nejustificat prin asocierea cu fapte sau interese care îmi sunt complet străine”.

„Nu am avut niciun moment cunoștință că în spatele acestei scrisori ar putea exista vreo acțiune ilegală. Nu am primit niciun ban și niciun fel de avantaj material. Menționez că nu sunt vizat de ancheta în curs. Mai mult decât atât, nu am fost contactat de nicio autoritate belgiană.

Repet, am semnat această scrisoare în care nu este menționat niciun nume de companie sau țară, având în vedere exclusiv referirile la necesitatea dezvoltării internetului în bandă largă în zonele rurale. Fermierii se confruntă cu probleme serioase de digitalizare, tocmai din cauza lipsei accesului la internet. Menționez că scrisoarea a fost semnată și de alți membri ai Comisiei pentru Agricultură, responsabili de dezvoltarea «satelor inteligente»”, susține Daniel Buda.

Acesta mai declară că rămâne în continuare ferm angajat să își desfășoare activitatea cu deplină transparență și are încredere că autoritățile belgiene vor clarifica pe deplin această situație.

Context. Procurorii belgieni investighează dacă Huawei a făcut plăţi ilegale pentru a obţine o scrisoare deschisă scrisă şi semnată de opt parlamentari europeni, dintre care trei sunt români, care apăra, în 2021, interesele gigantului tehnologic chinez, potrivit documentelor judiciare consultate de POLITICO. Fiecărui cosemnatar al scrisorii i s-ar fi oferit 1.500 de euro, afirmă judecătorul de instrucţie în descrierea anchetei belgiene.

