Scădere record în sondaje pentru coaliţia de guvernare din Germania, formată din conservatori şi social-democraţi

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Coaliţia de guvernare din Germania, formată din conservatori şi social-democraţi, a atins un minim record într-un sondaj de opinie realizat de institutul Insa, publicat duminică şi citat de dpa, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Partidul Social Democrat (SPD, de centru-stânga) şi blocul conservator format din Uniunea Creştin-Democrată (CDU) a cancelarului Friedrich Merz şi partidul-soră bavarez, Uniunea Creştin-Socială (CSU), ajung împreună la doar 38%, cel mai slab rezultat pentru coaliţie de la preluarea mandatului la începutul lunii mai, potrivit sondajului apărut în ediţia de duminică a ziarului de mare tiraj Bild.

Conservatorii au pierdut un punct procentual faţă de săptămâna precedentă, atingând 24%. Partenerul lor de coaliţie SPD a scăzut şi el cu un punct, la 14%.

Dacă duminică s-ar organiza alegeri pentru camera inferioară germană, Bundestag, 26% dintre respondenţi ar vota pentru partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), acelaşi nivel pentru această formaţiune ca săptămâna precedentă.

Stânga a câştigat un punct procentual, ajungând la 12%, în timp ce Verzii au pierdut un punct procentual, ajungând la 11%. Alianţa Sahra Wagenknecht (BSW) şi partidul pro-business Democraţii Liberi (FDP) rămân blocate la 4%, sub pragul de 5% necesar în mod normal pentru a intra în Bundestag.

În fine, 5% dintre respondenţi ar opta pentru alte partide.

Conform Insa, sondajul a fost realizat între 29 septembrie şi 2 octombrie, fiind chestionaţi 1.186 de alegători eligibili din Germania. Marja maximă de eroare statistică este de aproximativ 2,9 puncte procentuale.

Sondajele electorale sunt, în general, pline de incertitudini, notează dpa. Ele reflectă în mod fundamental doar opiniile la momentul sondajului şi nu sunt previziuni ale potenţialelor rezultate ale alegerilor.