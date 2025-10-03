Sarah Mullally a devenit prima femeie arhiepiscop care va conduce Biserica Anglicană

Sarrah Mullally a devenit vineri noul arhiepiscop de Canterbury, fiind prima femeie care a fost numită la conducerea Bisericii Angliei în istoria acestei funcţii, informează agențiile de știri Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

Sarah Mullally devine, de asemenea, liderul ceremonial al celor aproximativ 85 de milioane de anglicani din întreaga lume, care sunt împărţiţi între creştinii conservatori, în special în Africa, unde homosexualitatea este interzisă în unele ţări, şi omologii lor din Occident, care sunt, în general, mai liberali.

GAFCON, o grupare de biserici anglicane conservatoare din Africa şi Asia, a criticat imediat numirea lui Mullally, afirmând că aceasta demonstrează că ramura engleză a Bisericii Anglicane „a renunţat la autoritatea sa de conducere”.

Noul arhiepiscop de Canterbury a sprijinit cauze liberale

Sarah Mullally, care a ocupat funcţia de episcop de Londra începând din 2018, a susţinut în trecut mai multe cauze liberale în cadrul Bisericii, inclusiv acordarea binecuvântării cuplurilor de acelaşi sex cu ocazia parteneriatelor civile şi a căsătoriilor.

Reformele introduse în urmă cu 11 ani au făcut posibil ca o femeie să ocupe această funcţie, iar prin numirea sa ca cel de-al 106-lea arhiepiscop de Canterbury, Sarah Mullally devine liderul feminin al unuia dintre ultimele domenii ale vieţii publice britanice ce era condus până acum doar de bărbaţi.

Acceptând numirea sa de vineri, Sarah Mullally a declarat că doreşte să unească oamenii pentru a-i ajuta să găsească „speranţă şi vindecare”.

„Doresc, pur şi simplu, să încurajez Biserica să continue să crească în încredere”, a precizat ea în prima sa declaraţie publică făcută în calitate de arhiepiscop de Canterbury.

„Aştept cu nerăbdare să împărtăşesc această călătorie a credinţei cu milioanele de oameni care slujesc lui Dumnezeu şi comunităţilor lor în parohiile din toată ţara şi din întreaga Comunitate Anglicană globală”, a adăugat ea.

Sarah Mullally, o fostă asistentă medicală din domeniul oncologiei

Sarah Mullally, în vârstă de 63 de ani, este o fostă asistentă medicală care a lucrat ca şefă a Serviciului de asistenţă medicală din Anglia la începutul anilor 2000. Ea a militat pentru crearea unei culturi deschise şi transparente în biserici, care să permită diferenţele şi dezacordurile.

„Există multe similitudini între meseria de asistent medical şi cea de preot. În ambele cazuri, totul se învârte în jurul oamenilor şi al faptului că le stai alături în cele mai dificile momente din vieţile lor”, a declarat ea într-un interviu acordat unei reviste.

A fost hirotonită preot în 2002 şi a devenit una dintre primele femei consacrate episcop în Biserica Anglicană în 2015.

Sarah Mullally ocupă un loc în Camera Lorzilor, camera superioară a Parlamentului britanic, şi a luat cuvântul în legătură cu probleme precum criza costului vieţii, asistenţa medicală şi justiţia socială.

Ea va fi instalată în funcţie în cadrul unei slujbe care va avea loc la Catedrala din Canterbury în martie 2026, a anunţat Guvernul de la Londra.

Reflectând statutul Bisericii Anglicane ca biserică oficială a Angliei, biroul prim-ministrului Keir Starmer a anunţat decizia vineri, cu acordul oficial al regelui Charles al III-lea. Numirea a fost făcută de un colegiu de membri electori şi non-membri ai clerului anglican.

„Arhiepiscopul de Canterbury va juca un rol cheie în viaţa noastră naţională. Îi doresc mult succes şi aştept cu nerăbdare să lucrăm împreună”, a declarat Keir Starmer într-un comunicat.

În calitatea sa de monarh, regele Charles al III-lea este guvernatorul suprem al Bisericii Anglicane, un rol stabilit în secolul al XVI-lea, când regele Henry al VIII-lea a decis separarea religiei din ţara sa de cea promovată de Biserica Catolică.

Din punct de vedere doctrinar, Biserica Anglicană se situează la jumătatea drumului dintre catolicism şi protestantism. Spre deosebire de Biserica Catolică de la Roma, ea hirotoneşte femei şi le permite preoţilor să se căsătorească.

Biserica Anglicană nu mai are un lider din noiembrie anul trecut, când Justin Welby a fost constrâns să demisioneze din cauza modului în care a gestionat un scandal legat de muşamalizarea unor cazuri de abuzuri comise asupra unor copii şi tineri.

Interimatul era asigurat de atunci de arhiepiscopul de York, Stephen Cottrell.

Sarah Mullally este căsătorită cu Eamonn Mullally, iar cuplul are doi copii adulţi.

Arhiepiscopul de Canterbury oficiază slujbele organizate în special cu ocazia marilor evenimente regale din Regatul Unit, precum încoronări, nunţi şi funeralii.