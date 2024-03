Șapte indieni afirmă că au fost forțați să lupte în Ucraina de partea Federației Ruse

Șapte cetățeni indieni au publicat un mesaj video, în care au spus că sunt forțați să lupte în războiul din Ucraina de partea forțelor armate ruse, transmite BBC.

În videoclip, un grup de bărbați în uniforme militare care seamănă cu cele rusești se află într-o cameră cu pereți murdari. Unde anume se află aceștia nu este clar din relatările presei.

Cu toate acestea, ediția indiană a News 18 a relatat că aceștia au fost supuși unui antrenament militar timp de 15 zile și apoi au fost trimiși într-un „loc unde este război”. O jurnalistă de la o companie de televiziune indiană, care a postat un apel pe contul ei de pe rețeaua X (fostul Twitter), scrie că ei „ar putea fi trimiși să participe la ostilități în orice moment”.

După cum a relatat NDTV, bărbații spun că au venit în Rusia pentru a sărbători Anul Nou la sfârșitul lunii decembrie 2023. Apoi, potrivit acestora, un anumit agent de turism le-a sugerat să viziteze și Belarus, lucru cu care au fost de acord.

„Nu știam că avem nevoie de viză”, spune unul dintre bărbați [NDTV oferă o traducere în limba engleză a apelului]. „Când am ajuns în Belarus, agentul ne-a cerut bani și apoi a dispărut”.

23-year-old man who said he is from #Gurdaspur #Punjab #GagandeepSingh called @ndtv @ndtvindia to appeal to @MEAIndia @states_mea @DrSJaishankar to help them return to India; says 7 of them who met in Russia may be deployed any time, without any training, to fight war in #Ukraine pic.twitter.com/re6eFuyY1v

— Uma Sudhir (@umasudhir) March 4, 2024