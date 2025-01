Samsung vrea să lanseze în prima jumătate a anului Galaxy S25 Edge, un smartphone ultra-subțire

Samsung Electronics Co. intenționează să lanseze o versiune ultra-subțire a telefonului său Galaxy S25 în prima jumătate a acestui an, devansând Apple Inc. la o nouă categorie promițătoare, relatează Bloomberg.

Compania a prezentat în avanpremieră un telefon numit Galaxy S25 Edge la încheierea prezentării Samsung Unpacked miercuri în San Jose, California. Bazându-se pe o linie S25 care a fost prezentată anterior la eveniment, modelul Edge se remarcă prin profilul său extrem de subțire.

Mișcarea stabilește o confruntare în acest an în segmentul smartphone-urilor subțiri. De asemenea, se așteaptă ca Apple să adauge o versiune ultra-subțire la linia sa iPhone în cursul acestui an, marcând una dintre cele mai îndrăznețe schimbări de design din ultimii ani. De obicei, compania își dezvăluie noile telefoane în septembrie.

Samsung intenționează să înceapă vânzarea Edge în SUA și pe alte piețe până la mijlocul anului, a declarat TM Roh, președintele diviziei de dispozitive mobile, pentru Bloomberg News într-un interviu separat.

Edge va folosi unele dintre aceleași tehnologii ca noul model Ultra, dar le va încadra într-un design mai subțire. Clienții doresc „cea mai bună performanță, cele mai bune caracteristici ale camerei, cea mai bună inteligență artificială, dar în același timp doresc un factor de formă și mai atractiv care să iasă în evidență”, a declarat Roh în interviu.

„Am încercat să combinăm toate avantajele lui S25 Ultra într-un factor de formă mai subțire”, a spus el.

Pentru Apple, un model subțire este cea mai recentă încercare de a găsi o nouă dimensiune de telefon pe care consumatorii să o îmbrățișeze. În ultimii ani, Apple a oferit un iPhone mini și un model Plus, dar niciunul dintre ele nu a avut mare succes. Versiunea Plus va fi înlocuită de această nouă variantă mai subțire, pe care unii o numesc iPhone Air, potrivit Bloomberg. Acesta va fi cel mai subțire iPhone din istoria dispozitivului.

Roh a declarat că Samsung a ales numele Edge ca o referire atât la designul mai subțire, cât și la ideea că telefonul va folosi o tehnologie mai de ultimă oră. De asemenea, acesta reciclează un brand folosit de Samsung în urmă cu mai mulți ani, când a lansat pentru prima dată telefoane cu ecrane cu margini curbate.

Roh a declarat că firma are „așteptări mari pentru acest produs”. Samsung nu a stabilit un preț, a spus el, dar a recunoscut că va fi mai ieftin decât Ultra de 1.299 de dolari și peste.

„Scopul nostru este să poziționăm acest produs la un preț mai mic decât modelele Ultra, astfel încât să fie mai accesibil și să aibă mai mulți clienți”, a spus Roh.