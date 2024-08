Șampoane 2 in 1 pentru câini și oameni? Brandurile care fac skincare acum fac și șampon sau balsam pentru câini / The Ouai, Kiehl’s, Aesop și PRIDE+GROOM

Industria globală a animalelor de companie este preconizată să ajungă la suma de 500 de miliarde de dolari până în 2030, conform Bloomberg. De aceea și brandurile internaționale fie ele de beauty sau de fashion au început să se orienteze spre această industrie. Că vorbim aici de zgărzi Hermes, boluri Gucci sau parfum Dolce&Gabbana, toate brandurile încep să acceseze această piață.

Câteva dintre brandurile preferate de skincare sau îngrijire personală în general au intrat pe această piață încă de anul trecut, văzând potențialul acestei industrii. Dar s-au lansat și branduri special pentru industria de petcare, care are un aport incredibil mai ales post-pandemic. Iată care sunt acestea:

The Ouai

The Ouai a lansat anul trecut un șampon care se numește Fur Bebe la prețul de 140 de lei dedicat pentru toate animalele de companie cu blană, fie ele pisici sau câini. „Șamponul ulti-mutt pentru animale de companie pentru hidratarea, curățarea și adăugarea de strălucire la blana BFF-ului tău.” Șamponul are ca note principale lămâie, portocală, bujori, iris și liliac. Note de bază de musk și oris și note de mijloc de magnolie, iasomie și trandafir de damasc.

Ingrediente:

Pantheol

Proteina vegetală

Aloe Vera

Extract de sămânță de rambutan

Aesop

Aesop, un brand bine cunoscut pentru produsele sale de beauty, are și el un șampon de câini la prețul de 180 de lei. „Un șampon delicat pielii și blănii pentru companionii loiali; asigură o curățare delicată, dar completă, cu proprietăți de dezodorizare.” Potrivit pentru animale de companie răsfățate; de asemenea, potrivite pentru a vă bucura de o spălare pe mâini delicată și de utilizare regulată. Aroma sa este de citrice, erbaceu, proaspăt.

Ingrediente:

Coajă de lămâie

Frunze de arbore de ceai

Frunze de mentă verde

Sare de mare

Acid Citric

Kiehl’s

Kiehl’s, unul dintre cele mai mari branduri de skincare care are un aport mare și în România, a creat o serie de trei produse pentru animalele de companie, respectiv șampon, balsam și spary de reîmpospătare pentru câini.

„Indiferent dacă câinele este mare sau mic, acest șampon blând pentru câini va curăța eficient părul lung sau scurt.” Șamponul este la prețul de 135 de lei.

„Acest balsam delicat pentru câini ajută la împrospătarea pentru o strălucire durabilă între tratamente. Hrăniți și hidratați blana și pielea câinelui cu balsamul nostru răcoritor și ușor parfumat pentru câini. Formulat chiar și pentru cele mai agresive blănuri canine.” Balsamul este la prețul de 135 de lei.

„Formulată cu extract de flori de mușețel și glicerină, această formulă proaspăt parfumată ajută la curățarea petelor și la dezodorizarea cățeilor din mers. Utilizați acest spray de curățare pentru câini, fără clătire, între ședințele de toaletare a animalelor de companie, pentru o strălucire cu aspect sănătos. Oferiți blănii câinelui dvs. o reîmprospătare rapidă cu spray-ul nostru de toaletare fără clătire pentru câini.” Sparyul este la prețul de 93 de lei.

Ingrediente:

Mușețel

Glicerină

PRIDE+GROOM

PRIDE+GROOM este un brand dedicat animalelor de companie cu scopul de aduce cele mai bune și mai luxoase produse de îngrijire pentru animalele de companie din lume. Pe lângă șampoane au și balsam, prosoape, parfumuri, perii sau multe altele pentru prietenii cu blănoși.

Șamponul „THE SHEDDER înseamnă doar că câinele dvs. are blană în loc de păr. Pentru că acest lucru poate însemna mai multă blană desprinsă și deseori mătreață, THE SHEDDER este formulat pentru a hidrata și hrăni atât blana, cât și pielea de dedesubt.” Sunt trei tipuri de șampon de acest gen și anume: The Shedder, The Non Shedder și The Sensitive One.

Aceștia mai au și balsamul pentru câini. După ce v-ați înmuiat cățelul cu șamponul PRIDE+GROOM, nu există o modalitate mai bună de a obține o strălucire și o manevrabilitate de lungă durată decât cu o bună îngrijire. THE FINAL COAT folosește ingrediente superioare, complet naturale, care descurcă și hrănesc orice blană, indiferent cine o poartă.