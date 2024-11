Sâmbătă are loc cursa Sprint a Marelui Premiu de Formula 1 din Qatar – Lando Norris va pleca din pole position

Sâmbătă, între orele 16:00 și 17:00, va avea loc cursa Sprint contând pentru Marele Premiu de Formula 1 din Qatar, penultima etapă din sezonul 2024 al Formulei 1. Lando Norris (McLaren) a reușit cel mai bun timp în calificări și va pleca din pole position.

Pilotul celor de la McLaren este urmat de George Russell (Mercedes) și de coechipierul Oscar Piastri.

Carlos Sainz va pleca al patrulea în cursă, ibericul fiind urmat pe grila de start de Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (RedBull), Lewis Hamilton (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine), Nico Hulkenberg (Haas) și Liam Lawson (RB).

Ordinea plecării pentru cursa Sprint din Qatar

The starting grid for the tomorrow’s Sprint in Qatar 🇶🇦#F1 #QatarGP pic.twitter.com/bxQJDFFCRu

— Formula 1 (@F1) November 29, 2024