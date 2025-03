Salvamont: Gradul de acoperire cu personal e de sub 18% / Oamenii sunt epuizaţi, trebuie măsuri urgente / ”L-ai dus la acţiune, tu ştiind că el e nedormit de 24 de ore, dar nu avem altă posibilitate”

Pe parcursul anului 2024, peste 7.500 de persoane au fost salvate în aproximativ 6.500 de intervenţii ale salvamontiştilor, gradul de răspuns pentru solicitări fiind de 100%, potrivit datelor Salvamont România, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București.

Gradul de acoperire cu personal în cadrul serviciilor Salvamont România este de sub 18% la nivel naţional, ceea ce duce la epuizarea salvatorilor montani care intervin, de la an la an, la tot mai multe misiuni.

Şeful Salvamont România, Sabin Cornoiu, afirmă că, în prezent, sunt angajaţi 326 de salvamontişti la nivel naţional, însă numărul corespunzător ar trebui să fie de 1.531.

Cornoiu a menţionat că sunt judeţe unde acoperirea este sub 5%, cei mai mulţi angajaţi fiind la Salvamont Suceava, care are o acoperire de 43%.

Potrivit acestuia, salvamontiştii sunt, de multe ori, epuizaţi ca urmare a numărului mare de cazuri la care intervin.

„O să vină acum sezonul de vară în care o să avem foarte multe cazuri, în special seara şi noaptea, pentru că sunt cazuri care se întâmplă la orice oră, oamenii pe munte vara, spre deosebire de iarnă, pot să meargă pe munte şi noaptea, desfăşoară diverse activităţi, noaptea ies pentru a face fotografii sau sunt surprinşi de lăsarea întunericului, şi atunci o să avem evenimente şi în timpul nopţii şi nu putem să folosim resurse la nesfârşit, oameni pe care îi aducem la serviciu ziua şi noaptea îi luăm de acasă să meargă să salveze. Ne facem treaba, dar depăşim anumite limite impuse de lege – număr de ore normate pe lună, număr de ore în care îi folosim pe oameni, condiţiile în care îi folosim, repet, nu este normal să vii la serviciu opt ore, pentru că eşti de serviciu, şi când te duci acasă, diseară, înainte să te culci, trebuie să pleci pe munte să salvezi pe cineva. (…) Din orele de odihnă îl iei şi îl trimiţi la salvare. Şi atunci, dacă se întâmplă un accident de muncă, ţi se va spune că l-ai dus la acţiune, tu ştiind că el e nedormit de 24 de ore, dar nu avem altă posibilitate”, a explicat Cornoiu.

Şeful Salvamont România a punctat că au existat şi nemulţumiri în rândul angajaţilor, iar mai mulţi salvamontişti au părăsit sistemul.

