Salariul pe care Cristi Chivu îl va primi la Inter Milano

Gazzetta dello Sport a anunțat în ediția tipărită de vineri salariul pe care Cristian Chivu îl va primi la Inter Milano. Tehnicianul în vârstă de 44 de ani o va prelua pe vicecampioana Italiei la fotbal și va fi recompensat cu 2,5 milioane de euro pe sezon.

După despărțirea surprinzătoare de Simone Inzaghi, Inter s-a orientat rapid spre Cesc Fabregas. Ibericul nu a primit însă permisiunea celor de la Como de a pleca, iar atunci gruparea de pe Giuseppe Meazza a ales varianta Cristi Chivu.

Conform sursei citate, fostul internațional român va încasa un salariu de 2,5 milioane de euro net pe sezon, iar contractul se va întinde pe o perioadă de doi ani.

Este o sumă de peste trei ori și jumătate mai mare decât ar fi primit de la Parma, dar și-ar fi prelungit contractul cu formația galben-albastră.

Dacă Inter va avea rezultate, atunci vor intra în vigoare și primele de obiectiv, iar veniturile lui Chivu ar putea ajunge în jurul sumei de 3 milioane de euro pe stagiune.

În calitate de jucător al Interului, Chivu a avut un salariu de 4,5 milioane de euro. Fostul căpitan al naționalei a îmbrăcat tricoul grupării lombarde în perioada 2007 – 2014.

În calitate de antrenor, Chivu a pregătit echipele lui Inter U14, U17, U18 și U19, iar apoi a trecut pe la Parma (în sezonul recent încheiat din Serie A).

Alături de Inter Primavera (echipa de U19) a cucerit titlul de campion al Italiei în sezonul 2021-2022.

