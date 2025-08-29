G4Media.ro
S-a pus în transparență proiectul de reorganizare a Departamentului pentru Românii de…

Sursa foto: Pixabay / B_Me

S-a pus în transparență proiectul de reorganizare a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni / Acesta va absorbi Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova / În 2017 funcționa cu 64 de posturi, acum vor fi 108 angajați

Guvernul reorganizează Departamentul pentru Românii de Pretutindeni în ideea reducerii cheltuielilor bugetare, dar în noua schemă de personal vor fi 108 posturi, în condițiile în care ambele structuri funcționau în 2017 cu doar 64 de posturi, în fostul minister al Românilor de Pretutindeni.

„Ținând seama de noile măsuri financiar-bugetare adoptate la nivel guvernamental, care impun o gestionare responsabilă și eficientă a resurselor publice, precum și o concentrare a cheltuielilor în vederea respectării țintelor asumate de România în plan european și internațional, se impune adoptarea unor măsuri imediate de optimizare a activității structurilor implicate în sprijinirea românilor de pretutindeni, Ținând cont că Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova contribuie la promovarea drepturilor și a intereselor românilor de pretutindeni, în conformitate cu normele internaționale relevante și cu respectarea principiilor fundamentale ale dreptului internațional, prin întărirea legăturilor cu românii de pretutindeni, susținerea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase, conservarea patrimoniului cultural și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor în rândul acestora, În lipsa unei intervenții rapide, există riscul ca alocările bugetare destinate acestor domenii să nu poată fi utilizate într-o manieră unitară și coerentă, fapt care ar conduce la fragmentarea programelor de sprijin și la diminuarea capacității instituționale de a răspunde nevoilor reale ale comunităților românești din afara granițelor țării”, se arată în nota de fundamentare a ordonanței de urgență.

