Rusia susține că nu este implicată în survolarea cu drone a Copenhagăi / Dmitri Peskov: „De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament”
Rusia a susținut, marți, că nu este implicată în survolarea aeroportului din Copenhaga de către drone care au blocat luni traficul aerian timp de patru ore, relatează AFP, preluată de News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament”, a declarat în briefingul său zilnic, la care AFP scrie că a participat, un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Autorităţile daneze au denunţat marţi un ”atac grav” împotriva infrastructurilor daneze.
Premierul danez Mette Frederiksen a declarat că ”nu exclude” să fie vorba despre Rusia.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.