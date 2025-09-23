Rusia susține că nu este implicată în survolarea cu drone a Copenhagăi / Dmitri Peskov: „De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament”

Rusia a susținut, marți, că nu este implicată în survolarea aeroportului din Copenhaga de către drone care au blocat luni traficul aerian timp de patru ore, relatează AFP, preluată de News.ro.

”De fiecare dată auzim acuzaţii fără fundament”, a declarat în briefingul său zilnic, la care AFP scrie că a participat, un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Autorităţile daneze au denunţat marţi un ”atac grav” împotriva infrastructurilor daneze.

Premierul danez Mette Frederiksen a declarat că ”nu exclude” să fie vorba despre Rusia.