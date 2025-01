Rusia şi Ucraina au făcut un nou schimb de prizonieri de război

Rusia şi Ucraina au făcut un nou schimb de prizonieri de război, eliberând fiecare câte 25 de persoane, în urma negocierilor mediate de Emiratele Arabe Unite, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

„Aceştia sunt militarii şi civilii noştri”, a scris preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pe X. El a spus că mulţi dintre prizonierii de război ucraineni au răni şi boli grave şi vor primi îngrijiri medicale.



Bringing our people home is what Ukraine is constantly working on, and we will not stop until we bring all of our people back.

Today, 25 more of our people are returning home to Ukraine. These are our military and civilians. Among them are the defenders of Mariupol and… pic.twitter.com/wDMeTUxYK0

Ministerul rus al Apărării a declarat că cele două părţi au schimbat fiecare câte 25 de prizonieri, iar cei ruşi se află în prezent în Belarus şi primesc sprijin medical şi psihologic.

„Toţi militarii eliberaţi vor fi transportaţi în Federaţia Rusă pentru tratament şi reabilitare în instituţiile medicale ale Ministerului rus al Apărării”, a declarat acesta.

Zelenski a mulţumit Emiratelor Arabe Unite, care au mai intermediat schimburi similare, pentru ajutorul acordat „în realizarea evenimentului de astăzi”.

Centrul ucrainean de coordonare pentru prizonieri de război a declarat că cel mai tânăr ucrainean eliberat are 24 de ani, iar cel mai în vârstă are 60 de ani. „Răniţii suferă inclusiv de pierderea vederii, amputaţii ale membrelor, răni complexe de gloanţe şi consecinţele rănilor provocate de explozii”, a declarat Centrul într-o declaraţie pe Telegram.

Cel mai recent schimb de prizonieri între Ucraina şi Rusia, mediat tot de Emirate, a avut loc la sfârşitul anului trecut, când în total au fost eliberaţi 300 de oameni, câte 150 de fiecare parte.