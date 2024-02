Rusia anunță că forţele sale avansează, după retragerea armatei ucrainene din Avdiivka / ”Nu este încă pe deplin clar dacă inamicul, acoperit din două părţi de cocsul de la Avdiivka, se predă sau nu”

Rusia a declarat sâmbătă că forţele sale au provocat o serie de înfrângeri forţelor ucrainene de-a lungul liniei frontului de 1.000 de km, exact în momentul în care trupele ucrainene se retrăgeau din oraşul devastat Avdiivka din estul ţării, transmite Reuters, transmite News.ro.

Retragerea forţelor ucrainene din Avdiivka deschide calea pentru cea mai mare victorie a Rusiei de la capturarea Bahmut, în mai 2023, după o bătălie care a făcut mii de morţi într-un oraş devastat.

După eşecul Ucrainei de a străpunge liniile ruseşti anul trecut, Moscova a încercat să distrugă forţele ucrainene exact când Kievul se gândeşte la o nouă mobilizare majoră şi preşedintele Volodimir Zelenski numeşte un nou comandant pentru a conduce războiul.

Forţele ruse au făcut incursiuni împotriva trupelor ucrainene de-a lungul liniilor frontului în mai multe direcţii diferite, potrivit Ministerului rus al Apărării.

”Avdiivka, un nod major de rezistenţă pentru forţele armate ale Ucrainei, a căzut”, a declarat bloggerul militar pro-rus Iuri Podoliak pe Telegram. Avdiivka, care înainte de război avea o populaţie de aproximativ 32.000 de locuitori şi este numit de ruşi Avdeievka, a fost preluat pentru scurt timp, în 2014, de separatiştii susţinuţi de Moscova, care au ocupat atunci o zonă din estul Ucrainei, dar a fost recucerit de trupele ucrainene care au construit fortificaţii extinse.

Avdiivka se află în regiunea industrială Donbas, la 15 km la nord de oraşul Doneţk, ocupat de ruşi. Înainte de război, fabrica sa de cocs din epoca sovietică era una dintre cele mai mari din Europa.

”Nu este încă pe deplin clar dacă inamicul, acoperit din două părţi de cocsul de la Avdiivka, se predă sau nu”. În general, situaţia este deja clară – mai devreme sau mai târziu îl vom lua. Deoarece fără acest lucru, este inutil să continuăm să avansăm strategic aici, a spus Podoliak.

Atât oficialii ruşi, cât şi ucraineni spun că bătălia pentru Avdiivka a costat multe mii de vieţi, deşi niciuna dintre părţi nu a dat cifre privind victimele. Occidentul oferă în mod obişnuit estimări ale victimelor ruseşti în război, dar rareori vorbeşte despre victimele ucrainene, despre care Moscova spune că sunt vaste.

Evaluările serviciilor secrete occidentale spun că sute de mii de bărbaţi de ambele părţi au fost ucişi sau răniţi în război.

Avdiivka este esenţial pentru scopul Rusiei de a asigura controlul deplin asupra celor două provincii estice ”Donbas” – Doneţk şi Luhansk. Acestea sunt printre cele patru regiuni ucrainene pe care Rusia spune că le-a anexat, dar nu le controlează pe deplin.

Avdiivka este văzut ca o poartă către oraşul Doneţk, ale cărui zone rezidenţiale oficialii ruşi spun că au fost bombardate de forţele ucrainene, uneori de la Avdiivka.

The New York Times a scris că au existat scene haotice în timp ce forţele ucrainene s-au retras, cu unii dintre răniţi abandonaţi şi soldaţi fără muniţie. Forţele ruse controlează puţin sub o cincime din teritoriul recunoscut internaţional al Ucrainei.

În luna încheiată până la 13 februarie, forţele ruse au adăugat 35 de mile pătrate (90,6 km pătraţi) de teritoriu, în timp ce Ucraina a adăugat doar o milă pătrată (2,59 km pătraţi), conform raportului de război Rusia-Ucraina al Centrului Belfer.