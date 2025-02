Ronnie O’Sullivan revine la masa de joc – Începe Openul Țării Galilor la snooker

Ronnie O’Sullivan revine la masa de joc după ce a absentat de la Mastersul Germaniei, de la Masters și de la Championship League, cel supranumit „The Rocket” urmând să evolueze la Openul Țării Galilor (10-16 februarie 2025).

Campion mondial în șapte rânduri, Ronnie va da în runda inaugurală peste Jamie Clarke.

Judd Trump, liderul mondial, a ales să nu joace la turneul din Țara Galilor.

Se vor afla însă la masa de joc nume importante precum Kyren Wilson, Mark Selby, Mark Williams, Shaun Murphy sau John Higgins.

Ultimul galez care a triumfat la acest turneu a fost Mark Williams, cel care în finala din 1999 l-a învins în frame decisiv, scor 9-8, pe legendarul Stephen Hendry.

În primele două tururi și optimi se va juca după sistemul cel mai bun din șapte frame-uri, adică primul la patru.

În sferturi se va juca după sistemul cel mai bun din 9 frame-uri (primul la 5), în semifinale după sistemul cel mai bun din 11 frame-uri (primul la 6), iar în marea finală (care va avea două sesiuni) după sistemul cel mai bun din 17 frame-uri (primul la 9).

The greatest escape EVER in snooker?

Will we see anything like this from @Magician147 this week?

Watch the #WelshOpen LIVE from 10am on Monday, 10 February! 👌@betvictor pic.twitter.com/tugQJvrC5b

— WST (@WeAreWST) February 7, 2025