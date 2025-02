Ronnie O’Sullivan își vinde casa după despărțirea de logodnica Laila Rouass: Cere 2 milioane de lire sterline

Ronnie O’Sullivan (49 de ani) și Laila Rouass (53 de ani) s-au despărțit, iar cei doi au decis să scoată la vânzare casa în care au locuit împreună. Pentru imobilul situat în Chigwell, Essex, cel supranumit „The Rocket” cere 2 milioane de lire sterline, informează presa britanică.

Ronnie și Laila s-au despărțit la finalul anului trecut, iar casa în care cei doi au locuit împreună începând din 2018 a fost acum scoasă la vânzare.

Conform mirror.co.uk, O’Sullivan a plătit 1,4 milioane de lire sterline atunci când a achiziționat respectivul imobil.

Proprietatea are 3.000 de metri pătrați și este foarte aproape de Epping Forest, locul preferat în care Ronnie aleargă.

De asemenea, are legături foarte bune de transport către centrul Londrei, aflându-se la doar zece minute de Central Line.

O’Sullivan și Laila Rouass au pus capăt definitiv relației lor de 13 ani, iar despărțirea a dus și la decizia de a scoate casa la vânzare.

Inside Ronnie O’Sullivan’s £2million home as its put up for sale after snooker legend splits with ex-fiancee Laila Rouass for goodhttps://t.co/iFiql4msfB

— Scottish Sun Sport (@scotsunsport) February 25, 2025