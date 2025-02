România, răspuns pentru Elon Musk după postările despre Călin Georgescu: Justiția română este independentă și nimeni nu este mai presus de lege

Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), i-a răspuns joi miliardarului Elon Musk după postările de miercuri ale acestuia despre Călin Georgescu.

”Justiția română este independentă și nimeni nu este mai presus de lege. Sistemul de justiție ar trebui să funcționeze fără presiuni și interferențe. România este o democrație bazată pe statul de drept, iar autoritățile române se concentrează pe asigurarea unor alegeri libere, corecte și transparente”, a scris Țărnea într-un răspuns la o postare pe X a lui Elon Musk, cel mai influent colaborator al președintelui Donald Trump.

RO justice is independent and no one is above the law. The justice system should operate free of pressure & interference. RO is a democracy under the rule of law and RO authorities focus on ensuring free, correct and transparent elections.

— Purtator de cuvant MAE Romania/ MFA spokesperson (@PdCMAERO) February 27, 2025