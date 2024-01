România primește 288 milioane de euro de la UE ca avans în programul REPowerEU dedicat energiei

Comisia Europeană efectuează plăți de prefinanțare REPowerEU în cadrul mecanismului de redresare și de reziliență către România, Belgia, Croația, Cipru, Finlanda, Grecia, Italia, Letonia și Spania. România va primi 288 de milioane de euro sub formă de granturi nerambursabile, potrivit unui comunicat al executivului european.

România va finanța cu aproape 2 miliarde de euro proiecte energetice prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), prin componenta RePowerEU, conform documentului obținut de Economedia. Proiectele finanțate sunt următoarele: vouchere de 72.500 lei pentru renovarea energetică a locuințelor, vouchere de 25.000 lei pentru fotovoltaice, panouri solare flotante pe canale de irigații, ghișee de consiliere energetică, renovarea energetică a clădirilor publice, utilizarea terenurilor neproductive pentru producția de energie verde, formare profesională în energia verde și investiții pentru digitalizarea și modernizarea rețelei Transelectrica.

Amintim că România primește un total de 1,4 miliarde de euro pentru componenta RePowerEU din PNRR, după ce războiul Rusiei împotriva Ucrainei a dezvăluit nevoia de investiții și de independență energetică. Totodată, Guvernul a decis să transfere către RePowerEU componenta din PNRR de dezvoltare de capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile, cu o alocare de 460.000.000 euro.

Joi, Comisia a efectuat următoarele plăți de prefinanțare legate de fondurile REPowerEU în cadrul mecanismului de redresare și reziliență (RRF): 145,1 milioane EUR către Belgia și 585,1 milioane EUR către Croația sub formă de granturi și împrumuturi; 20,9 milioane EUR către Cipru, 25,4 milioane EUR către Finlanda, 158,7 milioane EUR către Grecia, 551,2 milioane EUR către Italia, 26,9 milioane EUR către Letonia, 288 milioane EUR către România sub formă de granturi și 340 milioane EUR către Spania sub formă de împrumuturi.

Aceste prefinanțări vor contribui la accelerarea punerii în aplicare a investițiilor-cheie și a măsurilor de reformă prezentate în fiecare capitol din REPowerEU. Astfel, se va accelera realizarea obiectivelor Planului REPowerEU de economisire a energiei, de producție de energie curată și de diversificare a surselor de aprovizionare cu energie, cu scopul de a face Europa independentă de combustibilii fosili ruși în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Plățile de astăzi urmează aprobării de către Consiliu a planurilor revizuite ale acestor țări, care includ un capitol REPowerEU, și semnării acordurilor financiare.

Plățile de prefinanțare, efectuate în una sau două etape, reprezintă până la 20% din fondurile suplimentare solicitate pentru a finanța capitolul REPowerEU al fiecărei țări. În cazul în care prefinanțarea este plătită în două etape, a doua parte trebuie plătită în termen de 12 luni de la plata primei părți.