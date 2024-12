România, meci infernal cu Franța – Cine transmite la tv partida de la CE de handbal feminin

Naționala de handbal feminin a României va debuta joi în Grupa Principală a Campionatului European contra Franței, multiplă campioană mondială și una dintre marile favorite la câștigarea competiției.

Meciul dintre România și Franța va începe la ora 19:00 și va putea fi urmărit în direct pe canalele Digisport și Prima Sport.

De știut înainte de România vs Franța

Conform unei statistici a EHF, adversarele Franței au pierdut mingea de 16,9 ori în 50 de atacuri, o performanță fantastică.

Franța are cea mai bună apărare de până acum de la CE de handbal feminin.

Franțuzoaicele au victorii pe linie: 35-22 contra Poloniei, 24-22 contra Spaniei și 28-16 contra Portugaliei.

Portarii Franței au parat 6 lovituri de la șapte metri dintr-un total de 14.

România a cedat contra Franței în ultimele zece partide consecutive jucate, indiferent de competiție.

Ultima victorie a tricolorelor contra franțuzoaicelor la un turneu final datează din 2008, de la CE: 30-25.

Grupa Principală, clasament

1. Franța (35-22 golaveraj) 2 puncte

2. Ungaria (32-25) 2

3. Muntenegru (27-25) 2

4. România (25-27) 0

5. Suedia (25-32) 0

6. Polonia (22-35) 0

Primele două clasate se vor califica în semifinale.

Semifinalele vor avea loc în 13 decembrie, iar finalele pentru medalii în 15 decembrie.

România a obţinut în grupa B preliminară rezultatele: 29-28 cu Cehia, 25-27 cu Muntenegru şi 27-25 cu Serbia.

La ultimele două ediţii ale Campionatului European, România s-a clasat pe locul 12, după ce în 2018 era pe locul 4. Cea mai bună performanţă a tricolorelor este medalia de bronz din 2010.



Programul României

5 decembrie: Franța vs România / ora 19:00

6 decembrie: Suedia vs România / ora 16:30

8 decembrie: Ungaria vs România / ora 19:00

10 decembrie: România vs Polonia / ora 16:30.