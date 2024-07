România educată prin indiferență: ministrul Ligia Deca – zero reacții până astăzi la acuzațiile de abuz sexual în universitatea unde predă și la Arhitectură sau despre acuzațiile de pedofilie din Ministerul pe care îl conduce

Niciun cuvânt din partea ministrei Educației, Ligia Deca, în fața avalanșei de acuzații de abuzuri sexuale și de pedofilie din școli, universități și din propriul Minister din ultimele două săptămâni, cazuri care au fost preluate de poliție. Edupedu.ro a analizat ieșirile publice ale ministrului Ligia Deca, din 20 iulie 2024, când Kristoff Lajos, cunoscut drept „antrenorul de genii”, a fost prins în flagrant în timp ce viola un minor de 14 ani, caz fără precedent care a pus sub acuzație un patron de after-school și fondator de autointitulată școală.

De atunci, a urmat cazul profesorului de la Sava, angajat chiar în Ministerul condus de Deca, reținut sub acuzația de violare a unui elev. Pentru ca în urmă cu două zile, doi profesori universitari de la SNSPA și de la Universitatea de Arhitectură să fie acuzați de abuz sexual asupra studentelor.

Din 20 iulie și până astăzi, adică de când poliția a reținut primul acuzat de pedofilie asupra unui elev, ministrul Educației Ligia Deca a avut zero comunicate semnate, zero declarații publice și zero postări pe conturile sale de social-media, pe orice subiect legat de abuzurile sexuale din școli, universități și Minister, arată monitorizarea realizată de Edupedu.ro.

FOTO Comunicatele Ministerului Educației condus de Ligia Deca din 23 iulie și până astăzi, 31 iulie 2024:

Sursa foto: edu.ro

În schimb, în exact aceeași perioadă, ministra educației nu a ratat nicio victorie a elevilor olimpici pe care să o comunice pe Facebook, cu felicitări anunțate înainte ca Ministerul Educației în fruntea căruia se află să publice oficial rezultatele loturilor naționale de olimpici, potrivit analizei Edupedu.ro.