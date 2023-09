Roger Waters acuzat din nou de antisemitism: l-ar fi numit pe producătorul formației Pink Floyd “evreu împuțit”

Celebrul producător al albumului The Wall al trupei Pink Floyd a afirmat că Roger Waters, co-fondatorul formației, se comportă ca un antisemit. Bob Ezrin, în vârstă de 74 de ani, care este evreu canadian, a dezvăluit că l-a auzit odată pe Waters compunând o melodie în care îl descria pe agentul grupului drept un „evreu împuțit”, relatează The Times.

Un nou documentar, The Dark Side of Roger Waters, expune comportamentul său jignitor față de evrei. Un saxofonist care a cântat pentru Waters și-a amintit că starul a respins cu furie un fel de mâncare care i-a fost servit într-un restaurant ca fiind „mâncare pentru evrei”.

Waters, în vârstă de 80 de ani, este criticat de ani de zile pentru că a făcut comentarii politizate în care a comparat Israelul cu Germania nazistă și Africa de Sud din perioada apartheidului. Waters a negat cu insistență că este antisemit și a sugerat că acuzația este o calomnie menită să submineze opoziția sa față de Israel.

Muzicianul a stârnit indignare în timpul turneului său de adio din acest an, purtând o uniformă de inspirație nazistă pe scena din Germania.

În cadrul aceluiași turneu, el a comparat uciderea jurnalistei palestiniene Shireen Abu Akleh, despre care Israelul a sugerat că ar fi fost un accident, cu uciderea Annei Frank, una dintre cele șase milioane de evrei uciși de naziști. Waters urmează să cânte la London Palladium pe 8 și 9 octombrie. Biletele sunt aproape epuizate.

Waters a acceptat o invitație din partea Rusiei de a se adresa Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite în februarie. Muzicianul a declarat că invazia lui Putin în Ucraina a fost ilegală, dar „nu a fost neprovocată” și a cerut o încetare a focului.

Ezrin a produs melodii clasice precum School’s Out de Alice Cooper și Another Brick in the Wall de Pink Floyd, precum și albumul Berlin al lui Lou Reed.

Ezrin vorbește într-un nou documentar online creat de investigatorii de la Campaign Against Antisemitism (CAA), o organizație caritabilă care își propune să scoată la iveală rasismul antievreiesc, în colaborare cu John Ware, jurnalistul veteran de la programul BBC Panorama, care prezintă emisiunea. Filmul examinează acuzația că Waters este antisemit. Realizatorii documentarului i-au prezentat concluziile muzicianului, dar acesta nu a răspuns. Videoclipul este difuzat pe platformele de socializare ale CAA pe Twitter/X, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube și LinkedIn.

Waters a fost implicat în scrierea multora dintre cele mai mari hituri ale trupei Pink Floyd și a fost singurul compozitor al piesei Another Brick in the Wall, care a fost adoptată ca un imn pentru eliberarea de comunism și totalitarism.

Ezrin își amintește că atunci când a venit în Anglia pentru a produce albumul-concept The Wall, care includea single-ul de succes din 1979, Waters a inventat o șansoneta despre agentul trupei, Bryan Morrison, care reprezenta și artiști precum George Michael.

Ezrin a spus: „Ceva de genul că ultimul vers al cupletului a fost „‘cause Morry is a f***ing Jew’ (pentru că Morry este un evreu împuțit, n.r.). A fost prima mea înclinație că ar putea exista un anumit antisemitism sub suprafață. Roger știa că sunt evreu, așa că nu am știut dacă era vorba de un alt fel de chestie pe care o făcea doar pentru a vedea dacă reacționez sau dacă pur și simplu nu înțelegea cât de jignitor ar putea fi pentru un evreu.”

Norbert Stachel, în vârstă de 62 de ani, un saxofonist american care este evreu, și-a amintit că Waters a comandat mâncare pentru muzicienii săi la un restaurant care servea preparate din bucătăria libaneză și că a împins o farfurie cu brațul.

Potrivit lui Stachel, Waters a spus: ” ‘Asta e mâncare pentru evrei. Ce-i cu mâncarea evreiască? Luați mâncarea evreiască’. Stăteam acolo, oh, Doamne, cu limba încleștată din nou și un fel de panică pentru că nu știam ce să fac. Ar trebui să plec și apoi să fiu judecat?”.

Stachel și-a amintit că Waters a aflat că provine dintr-o familie de evrei din Polonia și Minsk, dintre care mulți au fost uciși în Holocaust. El a descris răspunsul lui Waters: „‘Oh, te pot ajuta să te simți ca și cum te-ai întâlni cu rudele tale de mult pierdute. O să vă fac cunoștință cu bunica ta moartă. Pot să fac o imitație bună de țăran polonez, o imitație de țărancă poloneză’.

„A încercat să intre în pielea unei băbuțe și își face această impresie de bunicuță. Încerca să portretizeze vocea unei țărănci evreice poloneze. Ceea ce m-a frapat este că după ce face asta, el face: ‘Acum că ți-ai cunoscut bunica, cum te simți?’. El știa că nu-l voi provoca pentru că îi voiam banii și concertul. O chestie de putere, asta e tot, și o chestie de aroganță. Poate o chestie de răutate.”

E-mailurile scoase la iveală pentru documentar arată cum a gestionat Waters dezacordul privind utilizarea imaginilor tulburătoare în emisiunea sa.

Unul dintre elementele sale de recuzită este un porc gonflabil care zboară deasupra publicului. Pentru turneul său mondial din 2010, Waters a propus ca porcul să poarte simboluri precum cruci, Steaua lui David, semiluna, semne de dolar, logo-ul Shell și epitete, inclusiv: „porcul meu, corect sau greșit”, „f*** you”, „jidan împuțit”, „urmărește banii” și „scursură”.

După proteste din partea directorului său de lumini, care era evreu, Waters a renunțat la expresia „jidan împuțit”.

El a urmărit o altă idee de a folosi această imagine, precum și svasticile, trimițând un e-mail echipei sale: „Înțeleg că cel puțin unul dintre noi este ofensat de includerea a cel puțin unuia dintre aceste simboluri”. Se crede că persoana la care se referea este regizorul său de lumini, despre care Waters știa că este evreu. Svasticile au fost abandonate.

Waters a explicat includerea simbolului evreiesc spunând: „Steaua lui David este doar o parte dintr-un grup de simboluri care reprezintă dogma.”

„Problema este că porcul are o stea a lui David. Nimeni nu înțelege cu adevărat semnificația profundă pe care Roger o va atribui porcului. Ei văd doar simboluri ale antisemitismului și astfel, pentru antisemiții din public, acesta este un strigăt de adunare. Este un steag pe care îl pot urma.”, spune Ezrin.

„Cred că el se consideră antisemit? Pun pariu pe mulți dolari contra gogoși că nu și va fi prima persoană care va spune: ‘Nu sunt anti nimic, sunt în favoarea tuturor’. Dar, ca persoană cu o platformă publică puternică, are responsabilitatea de a înțelege că ceea ce face îi afectează pe ceilalți oameni, așa că poate că nu este una, dar merge ca una, cotcodăcește ca una, înoată ca una, așa că, din punctul meu de vedere, este funcțional o rață”.

Gideon Falter, directorul executiv al Campaniei împotriva antisemitismului, a declarat: „Roger Waters este literalmente un rock star. Poate face orice. Are această platformă care îi permite să influențeze zeci de mii de oameni la concertele sale, milioane de oameni prin intermediul rețelelor de socializare, și totuși continuă să o folosească pentru asta – pentru a apăsa pe butonul evreiesc, pentru a-i ataca pe evrei, pentru a se întoarce mereu la evrei. Ce fel de persoană cu o asemenea voce face asta?”.