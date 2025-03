Roger Stone, apropiat al lui Trump, scrie pe X că Richard Grenell ”a asigurat eliberarea” fraților Tate pentru că ”nu existau probe împotriva lor”/ Oficialii de la București au negat o eventuală imixtiune

Roger Stone, un apropiat al lui Trump, scrie pe X că trimisul special al SUA Richard Grenell ”a asigurat eliberarea” fraților Tate pentru că ”nu existau probe împotriva lor”, se arată într-un mesaj al consultantului politic:

.@RichardGrenell secured the release of the Tates because there was no evidence against them so now of course little Ron DeSantis says these US citizens who have no pending charges against them are not welcome in Florida. https://t.co/Hz8IIzfHFA pic.twitter.com/3hGOGU6GYn

— Roger Stone (@RogerJStoneJr) March 6, 2025