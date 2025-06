Roger Federer, după finala de poveste dintre Alcaraz și Sinner de la RG: „Au fost trei câștigători”

Roger Federer a oferit o reacție aparte după finala de poveste dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner de la Roland Garros, super campionul elvețian precizând că după meciul electrizant de la Paris (câștigat de spaniol) au existat „trei câștigători.”

Campion o singură dată pe zgura pariziană (la ediția din 2009), Federer a avut un punct de vedere special, la fel precum a fost și jocul său, despre finala epică de la Roland Garros dintre Alcaraz și Sinner (ibericul s-a impus în cinci seturi, după cinci ore și 31 de minute și după ce a revenit de la 0-2 la seturi și a salvat trei mingi de meci).

„Trei câștigători astăzi la Paris: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner și frumosul joc de tenis! Ce meci!”, a punctat Roger Federer pe rețelele sociale.

Roger Federer on IG after Carlos Alcaraz and Jannik Sinner’s historic Roland Garros final

“3 winners in Paris today. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, and the beautiful game of tennis.” 🥹 pic.twitter.com/AqwQdl4FGc

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2025