Coincidență sau destin? Alcaraz a egalat un record al lui Nadal fix la aceeași vârstă

Învingător la Roland Garros 2025 după o finală memorabilă cu Jannik Sinner, Carlos Alcaraz a câștigat cel de-al cincilea Grand Slam din carieră fix la aceeași vârstă cu Rafael Nadal, idolul copilăriei sale.

Campion la Wimbledon în 2008 (după o finală epică cu Roger Federer), Rafa cucerea al cincilea turneu major din impresionanta-i carieră la 22 de ani, o lună și 3 zile.

Fix la aceeași vârstă, Alcaraz a triumfat la Roland Garros, acesta fiind al cincilea (!) Grand Slam câștigat în carieră.

„Ei bine, vreau să spun că trebuie să realizez că am făcut-o. Cred că ăsta e primul pas. Sincer, coincidența de a câștiga al 5-lea meu Slam la aceeași vârstă cu Rafa Nadal… O să spun că e destinul, cred.

Este o statistică pe care o voi păstra cu mine pentru totdeauna. Să câștig al cincilea Slam la fel ca Rafa, idolul meu, inspirația mea. Este o onoare uriașă. Să sperăm că nu se va opri așa”, a transmis Carlos Alcaraz.

Rafael Nadal was 22 years, 1 month, and 3 days old when he won his fifth Grand Slam. Carlos Alcaraz is 22 years, 1 month, and 3 days old today.

