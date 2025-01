Revine Champions League – Programul tv complet al meciurilor de marți

Meciurile din Champions League revin după o pauză de câteva săptămâni, iar cel mai interesant duel al serii este, cel puțin la prima vedere, cel dintre Benfica și Barcelona. Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce partida dintre Steaua Roșie Belgrad și PSV Eindhoven.

Champions League, programul meciurilor de marți, 21 ianuarie 2025

De la ora 19:45

De la ora 22:00

Clasamentul la zi din Champions League

Reminder of the Champions League standings before the returns.#htfootballtv pic.twitter.com/Qit5dH7OPP

— HT FOOTBALL TV (@HTFOOTBALLTV) January 21, 2025