Revenire de succes a trupei The Cure, după 16 ani, cu noul album „Songs of a Lost World”

The Cure a lansat în sfârșit Songs of a Lost World, primul lor album nou în 16 ani, de la 4:13 Dream din 2008, scrie publicația de specialitate Billboard.com.

Disponibil pe toate platformele majore de streaming, acest album marchează o întoarcere mult așteptată de fani și surprinde sunetul obsedant și atmosferic care a definit influența The Cure asupra muzicii timp de peste patru decenii.

The Cure a susținut un concert de 3 ore și jumătate la Teatrul Troxy în Londra, care a fost transmis live pe canalul de YouTube sub titlul „Show of a Lost World: The Cure Live at Troxy” și a avut aproape 500.000 de vizualizări live.

Cu peste 30 de milioane de albume vândute, o intrare în Rock and Roll Hall of Fame în 2019 și patru spectacole Glastonbury în calitate de cap de afiș, moștenirea The Cure ca una dintre cele mai influente trupe din Marea Britanie este incontestabilă. Formată în 1978, trupa s-a reinventat continuu, rămânând în același timp fidelă stilului său întunecat și introspectiv, scrie sursa citată.

Călătoria albumului a început cu primul single, „Alone”, lansat pe 23 septembrie. Frontmanul Robert Smith a descris piesa ca fiind „cântecul care a deblocat albumul”.„De îndată ce am înregistrat acel cântec, am știut că trebuie să fie cântecul de deschidere și am simțit cum întregul album se concentrează”, a spus el, citat de Billboard.com

Smith a petrecut mult timp căutând cuvintele potrivite pentru a încadra tonul discului, revenind în cele din urmă la o frază la care se gândea de ani de zile. „De ceva timp, am încercat să găsesc fraza de deschidere potrivită pentru cântecul potrivit care să deschidă drumul proiectului, lucrând la conceptul de „a fi singur”, mereu cu sentimentul sâcâitor de a ști deja care ar trebui să fie fraza de deschidere”.

Inspirația a lovit atunci când Smith și-a amintit de Dregs, un poem al poetului englez Ernest Dowson. „Imediat ce am terminat de înregistrat, mi-am amintit de poemul „Dregs” al poetului englez Ernest Dowson”, a notat Smith. „Acela a fost momentul în care am realizat că melodia – și albumul – deveniseră ceva concret.”

O altă piesă notabilă, „A Fragile Thing”, continuă explorarea vulnerabilității și a inevitabilității schimbării. Versurile cântecului, „Nothing you can do to change the end”, reflectă o acceptare emoționantă a impermanenței vieții.

Produs de Smith și colaboratorul de lungă durată Paul Corkett, care a lucrat cu trupa și la Bloodflowers, Songs of a Lost World este disponibil în diferite formate, inclusiv LP standard, LP dublu, vinil colorat exclusiv indie-store, CD, CD deluxe cu Blu-ray și ediții digitale, oferind fanilor o gamă largă de opțiuni pentru a experimenta noul disc.