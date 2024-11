Republicanii l-au ales pe John Thune pentru a fi următorul lider al Senatului, într-o aparentă lovitură dată lui Elon Musk, care susținea personal alt senator

Republicanii din Senatul SUA l-au ales pe John Thune pentru a conduce camera anul viitor, optând pentru un politician cu experienţă şi care se bucură de largă apreciere şi respingând o campanie publică de presiune din partea susţinătorilor lui Donald Trump pentru a-l alege pe unul dintre „loialiştii” preşedintelui ales, relatează Reuters, citată de News.ro. Senatorul de Florida Rick Scott, pe care Elon Musk îl susţinea personal, a ieşit din cursă în prima rundă de vot.

Victoria senatorului John Thune, care reprezintă Dakota de Sud, într-o competiţie în care a concurat cu încă doi colegi republicani este un semn că Senatul ar putea păstra un anumit grad de independenţă faţă de Trump anul viitor, când republicanii vor controla Casa Albă şi posibil ambele camere ale Congresului.

Republicanii vor deţine cel puţin 52 de locuri în Senatul de 100 de locuri şi sunt pe cale să îşi păstreze majoritatea şi în Camera Reprezentanţilor, unde câteva curse electorale nu au fost decise încă.

John Thune, în vârstă de 63 de ani, este considerat un politician echilibrat şi un legislator experimentat, care are relaţii strânse cu mulţi dintre colegii săi republicani. El s-a declarat onorat că a fost ales de colegii săi şi mândru de rezultatele obţinute de republicani în alegeri, promiţând că echipa va fi unită în sprijinirea agendei preşedintelui ales Trump. „Munca noastră începe astăzi”, a scris el pe X.



Honored to serve as the next U.S. Senate majority leader. pic.twitter.com/zq9XLrPDUr

— Senator John Thune (@SenJohnThune) November 13, 2024

În prezent, el este al doilea republican din Cameră, dar îi va succeda lui Mitch McConnell, în vârstă de 82 de ani, cel mai longeviv lider republican din istoria Senatului SUA.

Thune a fost ales senator prima dată în 2004.

În alegerile de miercuri, Thune s-a impus în faţa senatorului John Cornyn din Texas, un alt senator de lungă durată, şi a lui Rick Scott din Florida, un aliat apropiat al lui Trump care a fost susţinut de persoane influente din afară, precum miliardarul Elon Musk şi comentatorul conservator Sean Hannity. Acest lucru a făcut ca alegerile pentru liderul Senatului să fie un test timpuriu al independenţei Senatului sub conducerea lui Trump, care oficial nu a susţinut niciun candidat, dar a cerut viitorului lider republican să îi acorde o marjă de manevră pentru a ocoli sistemul normal de audieri şi voturi pentru aprobarea nominalizărilor pe care le va face în viitorul său cabinet. Toţi cei trei candidaţi şi-au arătat rapid deschiderea faţă de această idee.

Unii dintre cei mai fervenţi susţinători ai lui Trump şi-au exprimat îngrijorarea că Thune şi Cornyn, care au lucrat îndeaproape cu McConnell, ar putea să nu fie dispuşi să îndeplinească unele dintre promisiunile electorale ale lui Trump. Ambii au servit timp de două decenii şi au elaborat legi importante şi au ajutat la alegerea altor republicani.

Rick Scott, ales pentru prima dată în 2018, este un conservator intransigent care a fost anterior guvernator al Floridei timp de două mandate. „Fără Rick Scott, întreaga agendă de reformă Trump se clatină”, a declarat consilierul lui Trump, Robert F. Kennedy Jr., într-o postare pe X înainte de vot.

Republicanii din Senat au rezistat acestei presiuni. Postul de lider al majorităţii, au spus ei, necesită o persoană care a petrecut timp construind încredere şi sprijin în cadrul grupului.

„Nu cred că merită ca preşedintele să-şi folosească capitalul politic pe care îl are pentru a interveni în cursă”, a declarat senatorul Markwayne Mullin, un susţinător al lui Thune.