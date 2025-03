Reprezentantul Estoniei la Eurovision își apără melodia „Espresso Macchiato” după ce Italia a cerut interzicerea cântecului

Un cântec al estonianului Tommy Cash, care ironizează stereotipurile italienilor, a stârnit indignare în Italia, asociația de consumatori Codacons făcând apel la Uniunea Europeană de Radio și Televiziune pentru ca piesa să fie interzisă, scrie Euronews.

Cântecul este un melanj de engleză și italiană stâlcit, iar versurile piesei se referă la mafioți și la cultura cafelei, Cash cântând: „Ciao bella, I’m Tomaso, addicted to tobacco. Mi place cafeaua mea foarte importantă”, ‘Me like to fly privati, with 24 carati’ (îmi place să zbor la privat cu 24 de carate n.r.) sau ‘Mi casa very grandioso, mi money numeroso’ (casa mea e foarte grandioasă, banii mei sunt numeroși n.r.) sau ‘I work around the clocko, that’s why I’m sweating like a mafioso’ (muncesc ziua întreagă și de aceea transpir ca un mafiot n.r)., notează Agerpres.

Codacons a emis o declarație luna trecută în care se întreabă dacă este oportun „să se permită unui cântec care ofensează o țară și o întreagă comunitate” să facă parte din Eurovision.

Asociația a declarat că melodia a fost plină de „clișeele obișnuite ale cafelei și spaghetelor, dar mai presus de toate mafia și ostentația luxului, care transmite un mesaj al unei populații legate de crima organizată”.

„Iubesc Italia și am cel mai mare respect pentru țară”, a explicat Cash în timpul unui interviu acordat postului italian Rai Radio2. El a recunoscut că nu se aștepta ca piesa să provoace o astfel de reacție, dezvăluind că, de fapt, reacția emoțională a bunicii sale la melodie l-a convins să o lanseze în primul rând.

Cash, care poate fi văzut bând cafea dintr-o ceașcă la pachet în videoclipul piesei „Espresso Macchiato” – considerată o altă ofensă la adresa culturii italiene a cafelei – urmează să reprezinte Estonia la concursul Eurovision de la Basel în luna mai.

„Life is like spaghetti, it’s hard until you make it”, cântă Cash.

Luna trecută vicepreședintele Senatului italian, Gian Marco Centinaio, a cerut ca reprezentantul Estoniei să fie exclus de la Eurovision, precizând că piesa sa este ‘plină de clișee’ care îi insultă pe italieni.

‘Oricine insultă Italia trebuie să fie exclus de la Eurovision’, a scris Centinaio pe Instagram.

Până în prezent, videoclipul acestei melodii a fost accesat de 4,7 milioane de ori pe YouTube.

Ediția de anul acesta a Eurovision se va desfășura la Basel, în Elveția, la mijlocul lunii mai.