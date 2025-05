Câştigătorul Eurovision din Austria doreşte o ediţie 2026 „fără Israel” / ”Mingea este în terenul organizatorului. Noi, artiştii, nu putem decât să ne exprimăm opiniile pe această temă”

Câştigătorul concursului Eurovision din acest an, cântăreţul austriac JJ, a cerut ca Israelul să fie exclus din competiţia de anul viitor. De asemenea, el şi-a exprimat regretul faţă de participarea Israelului la concursul din acest an, în ciuda războiului din Gaza, scrie The Guardian, transmite News.ro.

Eurovision a fost criticat pentru că a permis Israelului să participe la concurs în pofida războiului devastator din Gaza. În acest an, activiştii pro-palestinieni au organizat proteste. Rusiei nu i s-a permis să participe la Eurovision de la invazia Ucrainei din 2022.

„Este foarte dezamăgitor să văd că Israelul continuă să participe la concurs”, a declarat contratenorul în vârstă de 24 de ani într-un interviu pentru cotidianul spaniol El País. „Mi-aş dori ca Eurovisionul de anul viitor să aibă loc la Viena, fără Israel”, a adăugat el.

„Dar mingea este în terenul” organizatorului, European Broadcasting Union (EBU), a spus el. „Noi, artiştii, nu putem decât să ne exprimăm opiniile pe această temă”.

JJ, al cărui nume real este Johannes Pietsch, a cerut, de asemenea, „o mai mare transparenţă” în ceea ce priveşte votul public, după ce cântăreaţa israeliană Yuval Raphael a fost propulsată pe locul al doilea.

Raphael a supravieţuit atacului din 7 octombrie 2023 asupra Israelului care a declanşat războiul din Gaza, ascunzându-se sub cadavre în timp ce Hamas au atacat un festival de muzică, ucigând sute de persoane.

„Anul acesta, totul s-a întâmplat într-un mod foarte ciudat”, a declarat JJ.

Cântăreţul s-a confruntat cu o reacţie de respingere a comentariilor sale în Austria, unul dintre cei mai fermi susţinători ai Israelului în Europa. Radiodifuzorul public al ţării, ORF, s-a distanţat de comentariile sale, afirmând că acestea „reflectă o opinie personală”. Prin intermediul casei sale de discuri Warner, JJ a declarat că îi „pare rău dacă comentariile sale au fost interpretate greşit”.

Luni, premierul spaniol, Pedro Sánchez, unul dintre cei mai deschişi critici ai guvernului israelian, a declarat că Israelul ar trebui exclus de la Eurovision. El şi-a exprimat solidaritatea cu „poporul palestinian care trăieşte nedreptatea războiului şi a bombardamentelor”.

„Ceea ce nu putem permite sunt standarde duble în cultură”, a spus Sánchez cu referire la interdicţia Rusiei.

Israelul este supus unor presiuni internaţionale uriaşe pentru a renunţa la campania sa militară intensificată în Gaza şi pentru a permite intrarea ajutorului umanitar urgent în fâşia asediată. Atacul din 2023 al Hamas s-a soldat cu moartea a 1 218 persoane în Israel, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ AFP bazat pe cifre oficiale. Ofensiva de represalii a Israelului a provocat moartea a 53.762 de persoane în Gaza, în principal civili, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza administrată de Hamas.