„Reniune istorică” a miniștrilor Afacerilor Externe din UE, la Kiev

Miniștrii de externe ai Uniunii Europene se întâlnesc luni la Kiev pentru o „reuniune istorică” menită să exprime „solidaritatea” cu țara care se confruntă cu o invazie rusă, potrivit șefului diplomației UE, Josep Borrell, citat de agenția AFP.

„Convoc astăzi miniștrii afacerilor externe la Kiev, prima reuniune a tuturor celor 27 de state membre în afara UE”, a declarat Borrell pe X (fostul Twitter).

Șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, a salutat luni, la Kiev, prima reuniune a omologilor săi europeni, „în cadrul viitoarelor frontiere ale Uniunii Europene”.

„Acesta este un eveniment istoric, deoarece pentru prima dată ne întâlnim în afara (…) granițelor Uniunii Europene – dar în cadrul viitoarelor granițe ale Uniunii Europene”, a declarat Kuleba, în timp ce își întâmpina omologii la Kiev.

We are convening a historic meeting of EU Foreign Ministers here in Ukraine, candidate country and future member of the EU.

We are here to express our solidarity and support to the Ukrainian people.https://t.co/zcv6agCcIy

