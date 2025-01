Reîncepe Stagiunea de Jazz la Ateneul Român/ Luni, primul concert, cu Răzvan Florescu Quartet

Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) împreună cu Filarmonica „George Enescu” invită publicul la primul concert de jazz de pe anul 2025 de la Ateneul Român, transmite Zilesinopti.ro.

Răzvan Florescu Quartet va concerta luni, 27 ianuarie, de la orele 19:00. Răzvan Florescu Quartet este compus din Răzvan Florescu (vibrafon), Andrei Petrache (pian), Mike Alex (contrabas) și Philip Goron (tobe). În program vor fi compoziții de Răzvan Florescu de pe viitorul album al cvartetului, Sketches. Bilete se pot achiziționa de pe platforma oveit.com.

RĂZVAN FLORESCU

Răzvan Florescu (vibrafon) a absolvit studiile de masterat ale Universității Naționale de Muzică București la secția de Jazz, sub îndrumarea prof. univ. dr. Mircea Tiberian în anul 2022 și studiile de licență, la secția percuție, clasa lect. univ. dr. Sorin Rotaru, în anul 2020, în cadrul aceleiași universități. În prezent este profesor titular de percuție la Școala Gimnazială de Arte nr. 5 din București și Colegiul Național de Muzică George Enescu. În perioada 2018-2019 a beneficiat de o bursă ERASMUS+, având oportunitatea de a studia la Academia de Muzică Janacek din Brno, Cehia.

Are o vastă activitate concertistică în calitate de solist, cât și parte din ansambluri de muzică de cameră (Luiza Zan Quintet, RVQ, PERCUSSIONescu, TUMBE etc.), atât în România, cât și în Europa (Franța, Germania, Rusia, Cehia), de asemenea a fost colaborator la unele dintre cele mai importante orchestre din țară (Orchestra Națională Radio, Filarmonica „George Enescu”, Orchestra Română de Tineret, Filarmonica Sibiu etc.).

De-a lungul activității sale a obținut numeroase premii: Premiul pentru cea mai bună formație la Festivalul Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” 2023 (JazzQuarters), Bursa de Excelență oferită de UNMB în 2021 și 2019, Premiul pentru cea mai bună compoziție la Sibiu Jazz Competition 2021 (RVQ), Premiul I la două categorii în cadrul Concursului de Jazz de la Iași 2020 pentru cea mai bună compoziție și pentru cea mai bună interpretare (RVQ), Premiul I la Festivalul Muzicii Maghiare în 2019 (PERCUSSIONescu), Premiul II la secțiunea solo, la secțiunea muzică de cameră și premiul special pentru cea mai bună piesă românească în cadrul concursului „Dan Cumpătă” Remember Enescu 2017 (PERCUSSIONescu), Premiul I la Olimpiada de Muzică 2016.

ANDREI PETRACHE

Andrei Petrache (pian) și-a finalizat studiile de licență și masterat în Compoziție clasică la clasa prof. univ. dr. DHC Dan Dediu, iar în prezent continuă ca doctorand în aceeași specializare, la Universitatea Națională de Muzică din București. În paralel, urmează o a doua licență, cea de Dirijat orchestră, sub îndrumarea prof. Cristian Mandeal.

Lucrările sale au obținut peste 30 de premii la concursuri naționale și internaționale de compoziție și au fost interpretate în numeroase orașe importante din Europa și Asia. Activitatea sa de pianist, recunoscută în trecut cu peste 30 de premii la concursuri naționale și internaționale, este orientată spre scena de jazz, având până în prezent concerte în diverse orașe importante de pe 3 continente.

