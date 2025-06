Regele Charles a comemorat victimele accidentului aviatic din India la tradiţionala paradă militară Trooping the Colour

Regele Charles al Marii Britanii şi alţi membri ai familiei regale au purtat banderole negre la parada militară „Trooping the Colour” de sâmbătă, în semn de respect pentru victimele accidentului aviatic Air India, relatează Reuters şi BBC, conform News.ro.

Mii de oameni au invadat centrul Londrei pentru Trooping the Colour, un eveniment anual tradiţional, care celebrează ziua de naştere a suveranului, chiar dacă aceasta este în noiembrie.

Regele Charles al III-lea şi regina Camilla au ieşit împreună cu membrii familiei regale în balconul Palatului Buckingham pentru a urmări parada aeriană a Red Arrows.

Mai devreme, membrii familiei regale au defilat pe Mall, însoţiţi de soldaţi şi de o fanfară.

Protestatarii anti-monarhici s-au adunat şi ei pentru eveniment, unii scandând „Nu este regele meu” în timpul paradei.

Anul acesta, regele a cerut membrilor familiei regale care participă la paradă să poarte banderole negre, în semn de respect pentru victimele accidentului aviatic din India, între care se numără şi 53 de cetăţeni britanici.

Boeingul 787-8 Dreamliner al companiei Air India, cu destinaţia Londra, s-a prăbuşit la scurt timp după decolarea de la Ahmedabad, joi, şi cel puţin 270 de persoane au murit în cel mai grav accident aviatic din ultimul deceniu. Doar unu dintre cei 242 de pasageri şi membri ai echipajului aflaţi la bord a supravieţuit după ce avionul s-a prăbuşit peste căminul unei facultăţi de medicină, făcând victime şi la sol.

Sâmbătă, la Londra, s-a ţinut un minut de reculegere după ce regele a inspectat parada, care marchează ziua sa oficială de naştere.



